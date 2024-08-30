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У Калузі відбивались від дронів біля аеропорту і заводу

Сергій Ромашенко | Роман Губа
30 серпня 2024 р.

У Росії кажуть, що відбивались від безпілотників біля аеропорту та транспортного заводу Калуги.

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Український військовий запускає БпЛА
Міноборони РФ стверджує, що вночі та зранку збили 18 українських безпілотниківФото: Inna Varenytsia/REUTERS

Губернатор Калузької області РФ Владислав Шапша заявив, що вранці в п'ятницю, 30 серпня, регіон атакували безпілотники (БпЛА).

ЗМІ: безпілотники збивали над аеропортом Калуги, є руйнування

За його словами, на околиці Калуги знищили чотири дрони. Він нічого не сказав про пошкодження, повідомивши лише, що "на місцях знищення працюють оперативні групи".

Російські Telegram-канали стверджують, що два дрони збили на підльоті до міжнародного аеропорту Калуги, і що є руйнування, але які саме, не уточнюють.

Російські пабліки: БпЛА цілились в колишній завод Volkswagen

Вони також пишуть, що БпЛА летіли в напрямку колишнього заводу німецького автоконцерну Volkswagen, який нещодавно відкрився після зміни власника. Той розташований за п'ять кілометрів від аеропорту і займається, зокрема, обслуговуванням транспортних засобів.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає. Калуга знаходиться за 300 кілометрів від кордону України.

У міністерстві оборони РФ стверджують, що всього збили вночі 18 українських БпЛА: 11 над Брянською областю, чотири - над Калузькою, два - над окупованим Кримом, один - над Бєлгородською областю. Про наслідки там традиційно нічого не кажуть. Українські посадовці не коментували інформацію про нічну атаку.

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