Бійці ГУР атакували російську базу дронів у Сирії - ЗМІ

Спецпризначенці української розвідки з групи "Хімік" атакували базу біля Алеппо, де росіяни виготовляли та випробовували ударні безпілотники, пише Kyiv Post.

Бійці спеціального підрозділу "Хімік" Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) завдали 15 вересня удару по російській військовій базі на південно-східних околицях Алеппо в Сирії, повідомляє видання Kyiv Post , посилаючись на джерело у воєнній розвідці.

На цій базі росіяни виготовляли та тестували ударні дрони, а також виготовляли "камуфльовані саморобні вибухові пристрої", бойові частини яких зберігали на позиції, яку атакували спецпризначенці ГУР.

На опублікованому Kyiv Post відео видно символіку української розвідки неподалік бази РФ, після чого на об'єкті стається вибух з подальшою детонацією. В приміщенні бази перед цим заклали вибухівку.

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Не перший удар ГУР по російській базі в Сирії

Нагадаємо, що наприкінці липня спецпризначенці ГУР завдали чергового удару по російській військовій техніці на аеродромі "Кувейрес" на схід від Алеппо.

В українській розвідці кажуть, що росіяни застосовують його для тренування та відправки іноземних найманців на війну проти України.