Спецпризначенці ГУР ударили по російській базі в Сирії - ЗМІ

Спецпризначенці ГУР ударили по російській базі в Сирії - ЗМІ31 липня 2024 р.
Спеціальний підрозділ "Хімік" Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України завдав наприкінці липня чергового удару по позиціях військ РФ у Сирії, цього разу - по російській військовій техніці на аеродромі "Кувейрес" на схід від Алеппо.
Про це повідомило видання Kyiv Post із посиланням на джерела в спецслужбі в середу, 31 липня. До публікації додаються фото та відео, на яких видно знищення рухомого комплексу радіоелектронної боротьби (РЕБ) і подальшу атаку дронами військових об'єктів на території аеродрому.
За даними видання, удару завдали 25 липня - наступного дня після зустрічі президентів РФ Володимира Путіна і Сирії Башара Асада. Аеродром контролюється російськими військовими та використовується у військових цілях з 2015 року. В українській розвідці кажуть, що росіяни застосовують його для тренування та відправки іноземних найманців на війну проти України.
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Українські спецпризначенці в Сирії і не тільки
Kyiv Post нагадує, що восени минулого року Росія перекинула частину військ і техніки з Сирії в Україну, що потенційно зробило російські війська в Сирії більш вразливими до атак. На початку червня видання публікувало кадри українських ударів по російських блокпостах, опорних пунктах, піших патрулях і колонах військової техніки на Голанських висотах у Сирії.
Крім Сирії, спецпризначенці ГУР атакують найманців російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" у Судані та інших країнах Африки.
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