Спецпризначенці ГУР ударили по російській базі в Сирії - ЗМІ

Група "Хімік" української розвідки завдала удару по військовій техніці РФ на аеродромі "Кувейрес" на схід від Алеппо через день після зустрічі Путіна та Асада, повідомив Kyiv Post, опублікувавши фото та відео.

Спеціальний підрозділ "Хімік" Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України завдав наприкінці липня чергового удару по позиціях військ РФ у Сирії, цього разу - по російській військовій техніці на аеродромі "Кувейрес" на схід від Алеппо.

Про це повідомило видання Kyiv Post із посиланням на джерела в спецслужбі в середу, 31 липня. До публікації додаються фото та відео, на яких видно знищення рухомого комплексу радіоелектронної боротьби (РЕБ) і подальшу атаку дронами військових об'єктів на території аеродрому.

За даними видання, удару завдали 25 липня - наступного дня після зустрічі президентів РФ Володимира Путіна і Сирії Башара Асада. Аеродром контролюється російськими військовими та використовується у військових цілях з 2015 року. В українській розвідці кажуть, що росіяни застосовують його для тренування та відправки іноземних найманців на війну проти України.

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Українські спецпризначенці в Сирії і не тільки

Kyiv Post нагадує, що восени минулого року Росія перекинула частину військ і техніки з Сирії в Україну, що потенційно зробило російські війська в Сирії більш вразливими до атак. На початку червня видання публікувало кадри українських ударів по російських блокпостах, опорних пунктах, піших патрулях і колонах військової техніки на Голанських висотах у Сирії.

Крім Сирії, спецпризначенці ГУР атакують найманців російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" у Судані та інших країнах Африки.

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