РФ готує операторів БПЛА для війни з Україною в Сирії - ГУР

У Сирії представники "Хезболли" і Ірану готують операторів БПЛА для війни поти України, кажуть у ГУР. Підготовку проходять як росіяни, так і найманці-сирійці, яких у подальшому планують задіяти у війні.

Російські оператори безпілотних літальних апаратів проходять підготовку для подальшої участі у війні проти України на території сирійського військового аеродрому Шайрат, повідомляє в понеділок, 12 лютого, головне управління розвідки міністерства оборони України.

Навчання росіян проводять представники ліванського ісламістського терористичного руху "Хезболла" і Революційної гвардії Ірану.

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"Лівансько-ірансько-російський навчальний курс передбачає опанування БПЛА Shahed-136 та Ababil-3, а також дистанційно керованого літака Raad", - зауважили в ГУР.

Очолює навчання один із командирів "Хезболли" Камаль Абу Садік, який спеціалізується на виготовленні та обслуговуванні безпілотників, йдеться у повідомленні. "Разом із росіянами вишкіл проходять найманці-сирійці, яких Москва планує задіяти у війні проти України як операторів БПЛА", - додали в українській розвідці.

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