  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КонфліктиРосійська Федерація

РФ готує операторів БПЛА для війни з Україною в Сирії - ГУР

Степан Смишляєв
12 лютого 2024 р.

У Сирії представники "Хезболли" і Ірану готують операторів БПЛА для війни поти України, кажуть у ГУР. Підготовку проходять як росіяни, так і найманці-сирійці, яких у подальшому планують задіяти у війні.

https://p.dw.com/p/4cHod
Іранський дрон типу "Shahed"
У Сирії представники "Хезболли" і Ірану готують операторів БПЛА для війни поти УкраїниФото: Sobhan Farajvan/Pacific Press/picture alliance

Російські оператори безпілотних літальних апаратів проходять підготовку для подальшої участі у війні проти України на території сирійського військового аеродрому Шайрат, повідомляє в понеділок, 12 лютого, головне управління розвідки міністерства оборони України.

Навчання росіян проводять представники ліванського ісламістського терористичного руху "Хезболла" і Революційної гвардії Ірану.

Читайте також: Росія нарощує військову активність у Сирії - ЗМІ

"Лівансько-ірансько-російський навчальний курс передбачає опанування БПЛА Shahed-136 та Ababil-3, а також дистанційно керованого літака Raad", - зауважили в ГУР.

Очолює навчання один із командирів "Хезболли" Камаль Абу Садік, який спеціалізується на виготовленні та обслуговуванні безпілотників, йдеться у повідомленні. "Разом із росіянами вишкіл проходять найманці-сирійці, яких Москва планує задіяти у  війні проти України як операторів БПЛА", - додали в українській розвідці.

Читайте також: З початку року Росія запустила по Україні майже тисячу ракет і дронів - Зеленський

Ізраїль проти ХАМАСу: що буде з допомогою для України