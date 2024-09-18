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Українські дрони знищили в РФ великий склад балістики - ЗМІ

Анастасія Шепелева
18 вересня 2024 р.

У межах спільної операції СБУ, ГУР і ССО понад 100 українських безпілотників вдарили по складу в Тверській області РФ, де зберігались зокрема балістичні ракети "Іскандер" і північнокорейські KN23.

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Наслідки атаки дронів у Тверській області РФ 18 вересня 2024 року
Наслідки атаки дронів у ТоропціФото: Social media/via REUTERS

У ніч на середу, 18 вересня, дрони Служби безпеки України (СБУ), Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) та Сил спеціальних операцій (ССО) успішно атакували в російській Тверській області великий склад головного ракетно-артилерійського управління міноборони РФ у Торопці, повідомляє низка українських ЗМІ з посиланням на джерела. 

Склад ракет, КАБів і артилерійських снарядів атакувала сотня дронів

Як пише "Українська правда" зі слів співрозмовника в СБУ, на складі зберігалися ракети, призначені для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер", тактичних ракетних комплексів "Точка-У", керовані авіаційні бомби (КАБи) та артилерійські боєприпаси.

Видання "РБК-Україна" додає з посиланням на джерело в ГУР, що на складі знищені значні запаси балістичних ракет "Іскандер", північнокорейських балістичних ракет KN23, ракет до реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Град" і зенітних ракет комплексів С-300.

За словами співрозмовника в розвідці, склад атакували понад 100 безпілотників українського виробництва. Відстань до цілі від державного кордону України складає близько 500 кілометрів. Детальні результати ураження військового об'єкта наразі з'ясовуються.

Після ураження дронами розпочалась детонація снарядів, пожежа поширилася на територію шириною шість кілометрів. З Торопця евакуйовують місцевих жителів.

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