  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

ЗСУ отримають українські дрони-бомбери "Чорна вдова"

Ольга Журавльова
11 вересня 2024 р.

Міноборони України допустило до постачання військовим нових безпілотників, які можна застосовувати як ударні FPV.

https://p.dw.com/p/4kVik
FPV-дрон (ілюстраційне фото)
FPV-дрон з вибухівкою (символічне архівне фото)Фото: Alexander Reka/ITAR-TASS/IMAGO

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання у Збройні сили України (ЗСУ) безпілотний авіаційний комплекс під назвою "Чорна вдова".

"Це безпілотники тактичного рівня дії. Досвідчений пілот може застосовувати їх як удень, так і вночі. Багаторазовий квадрокоптер може працювати і у форматі ударного FPV. Порівняно невисока ціна одного дрона дозволяє використовувати його і в такому варіанті. Виконаний у форматі для одноразового використання коптер "Чорної вдови" бере на борт посилений заряд вибухівки", - повідомляє міноборони в середу, 11 вересня. 

Детальні характеристики цього БпЛА українського виробництва в міністерстві не розкривають.

Як повідомлялося, в серпні командувач новостворених Сил безпілотних систем України Вадим Сухаревський казав, що цього року в Україні вже виробили понад мільйон різних дронів, а до кінця року розраховують на два мільйони. 

Читайте також: Україна розробила ракету-дрон "Паляниця"

Ракета-дрон і балістична зброя: які ракети виробляє Україна?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Український військовий запускає FPV-дрон (архівне фото)

Обсяг поставок дронів у ЗСУ за пів року перевершив весь 2023-й

Обсяг поставок дронів у ЗСУ за пів року перевершив весь 2023-й

Нині державою закуповуються дрони у понад 120 виробників, повідомив командувач Сил безпілотних систем України Вадим Сухаревський. План щодо виготовлення одного мільйона дронів буде перевиконано, заявив він.
Конфлікти11 червня 2024 р.
Ракетний комплекс "Нептун" під час репетиції параду на Хрещатику (фото з архіву)

Далекобійна ракетна програма України: що про неї відомо

Далекобійна ракетна програма України: що про неї відомо

Україна працює над власним виробництвом далекобійних ракет. Які успіхи та перспективи? Огляд DW.
Конфлікти27 серпня 2024 р.