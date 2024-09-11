ЗСУ отримають українські дрони-бомбери "Чорна вдова"

Міноборони України допустило до постачання військовим нових безпілотників, які можна застосовувати як ударні FPV.

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання у Збройні сили України (ЗСУ) безпілотний авіаційний комплекс під назвою "Чорна вдова".

"Це безпілотники тактичного рівня дії. Досвідчений пілот може застосовувати їх як удень, так і вночі. Багаторазовий квадрокоптер може працювати і у форматі ударного FPV. Порівняно невисока ціна одного дрона дозволяє використовувати його і в такому варіанті. Виконаний у форматі для одноразового використання коптер "Чорної вдови" бере на борт посилений заряд вибухівки", - повідомляє міноборони в середу, 11 вересня.

Детальні характеристики цього БпЛА українського виробництва в міністерстві не розкривають.

Як повідомлялося, в серпні командувач новостворених Сил безпілотних систем України Вадим Сухаревський казав, що цього року в Україні вже виробили понад мільйон різних дронів, а до кінця року розраховують на два мільйони.

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