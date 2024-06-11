Обсяг поставок дронів у ЗСУ за пів року перевершив 2023-й

За шість місяців цього року Силам оборони України було поставлено в шість разів більше дронів ніж за весь 2023 рік. Про це у вівторок, 11 червня, повідомив новопризначений командувач Сил безпілотних систем (СБС)Збройних сил України, полковник Вадим Сухаревський під час пресконференції, присвяченій презентації створення СБС у Києві.

"За пів року держава поставила у ЗСУ в шість разів більше дронів, ніж за весь 2023 рік", - сказав він. Полковник не уточнив абсолютну кількість дронів, однак зауважив, що задача щодо виготовлення одного мільйона дронів, яку президент України Володимир Зеленський озвучив торік, буде перевиконана.

За словами Сухаревського, нині державою законтрактовано і закуповуються дрони у понад 120 виробників. "У нас є багато виробників, але не всі вони масштабно виробляють. Тому зараз запущена державна програма щодо масштабування і стимулювання виробництва не тільки в Україні, а й за кордоном", - наголосив Сухаревський. Він висловив сподівання, що завдяки цьому в наступному році вдасться в рази збільшить виробництво безпілотників і забезпечити ними підрозділи ЗСУ.

Крім того, Сухаревський повідомив, що вже працює "коаліція дронів", яка офіційно стартувала 14 лютого в межах роботи Контактної групи з питань оборони України (відомої як "формат Рамштайн"). "Ми маємо перелік засобів здебільшого іноземного виробництва для того, щоб партнери закуповували перевірені засоби. Країни Балтії зараз готують велику партію допомоги, яка складатиметься із десятків тисяч дронів", - повідомив військовий.

Вадим Сухаревський Фото: Oleksandr Kunytskyi/DW

Сухаревський розраховує на створення СБС до кінця червня

Створення Сил безпілотних систем як окремого роду сил у лютому ініціював президент України Володимир Зеленський. Для повноцінної реалізації цієї ініціативи уряд має ще підготувати відповідний законопроєкт, а Верховна Рада його ухвалити. "Я бачу позитивну тенденцію. Вже є погодження Ради національної безпеки і оборони (РНБО), кабміну. Зараз йдуть обрахунки мінфіну, мін'юсту", - каже Сухаревський. На запитання DW, чи розраховує він, що Верховна Рада ухвалить законопроєкт до кінця червня, полковник відповів: "Абсолютно".

Водночас народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Іванченко, який був присутній на пресконференції, висловив незадоволення повільним напрацюванням законопроєкту. "Наш комітет буде розглядати поданий урядом законопроєкт. Ми зробимо найшвидший його розгляд і швидко передамо на розгляд Верховній Раді. Нам кажуть, що ось-ось буде цей документ. Але чому цього законопроєкту вже сім місяців немає? Питання відкрите", - сказав він у коментарі DW.

Завдання та комплектування СБС

Головне завдання СБС, як зазначив Сухаревський, - систематизація роботи, супровід і впровадження інновацій у сфері дронів, координування, визначення потреби, обслуговування і ремонт, а також забезпечення бойових підрозділів. "Зокрема, для дослідницького напрямку в штаті передбачено науковий відділ. Співпрацюватимемо із різноманітними науково-дослідними установами та кафедрами університетів. Ми створюємо замкнутий цикл - від кабінету науковця до виробника і полігону", - зазначив Сухаревський.

При цьому, за його словами, забирати існуючі підрозділи із бригад, які нині на фронті, для роботи безпосередньо в СБС не планується. "Звісно, ми будемо брати окремих людей із досвідом. Тобто відбирати командирів, лідерів. Ми стараємося зробити програму таким чином, щоб не зірвати бойову готовність підрозділів", - наголосив полковник.

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У штат СБС планується набирати 80 відсотків людей через ректрутинг. Для цього створено ректрутинговий центр, в який можна онлайн подати заявку на сайті СБС, заповнивши відповідну анкету. "Лише 20 відсотків людей набиратимемо із підрозділів. Нині вже маємо понад три тисячі людей у штаті, але буде більше", - сказав Сухаревський, відмовившись назвати точну кількість.

Полковник наголосив, що ЗСУ перші серед інших армій світу створили такий рід військ. "Ми на практиці прийшли до аналогу Повітряних сил. Уявіть, що злітають тисячі безпілотників, а за ними ще йдуть F-16", - зазначив він.

Сухаревський: Розробки України копіюють інші країни

Тим часом практики і досвід України у війни проти РФ намагаються копіювати, зауважив Сухаревський. "Нас копіюють. В 2022 році Південна Корея почала роботу в цьому напрямку, Китай активно впроваджує діяльність безпілотних систем. Тайвань створив свій безпілотник. США, як наші союзники, все детально вивчають. Сьогодні на досвіді цієї війни будуть писатися книжки", - наголосив він.

Сухаревський висловив упевненість, що після перемоги українські виробники мають стати експортерами безпілотних систем світового рівня.