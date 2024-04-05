Литва закупить для України три тисячі FPV-дронів

Вільнюс виділяє близько двох мільйонів євро на бойові дрони для ЗСУ, повідомила прем'єрка країни Інґріда Шимоніте. Вона сподівається, що вже цього року безпілотники литовського виробництва надійдуть в Україну.

Литва закупить для Збройних сил України три тисячі FPV-дронів вартістю близько двох мільйонів євро. Про це повідомила на спільному брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем очільниця литовського уряду Інґріда Шимоніте у п'ятницю, 5 квітня, у Вільнюсі.

Вона висловила сподівання, що вже цього року безпілотники литовського виробництва надійдуть Збройним силам України. Крім того, Вільнюс розпочинає програму реабілітації поранених українських військових, в межах якої розбудовуватиме необхідну інфраструктуру у Львові, Дніпрі та Житомирі. На реалізацію ініціативи Литва спрямовує близько 15 мільйонів євро, сказала Шимоніте та запросила інших донорів підтримати програму.

"Ми маємо і надалі допомагати українським військовим на фронті, тому Литва виділила 35 мільйонів євро на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів", - зазначила прем'єрка.

Загалом, за її словами, Литва надала Україні більше мільярда євро допомоги, половина з якої - військова.

Шмигаль: Литва підтримує "формулу миру" і євроінтеграційні прагнення України

Як зазначив очільник українського уряду Денис Шмигаль за підсумками зустрічі, Литва також бере активну участь у відновленніУкраїни й виділить ще п'ять мільйонів євро на освіту та 12 мільйонів євро на допомогу ветеранам, відбудову шкіл та дитсадків, облаштування укриттів.

"Високо цінуємо готовність Литви брати участь у реалізації "формули миру" президента Володимира Зеленського та її сприяння в європейській та євроатлантичній інтеграції України", - написав Шмигаль у Telegram.

Крім того, він відзначив "чітку позицію" Литви щодо блокування імпорту в ЄС російської та білоруської агропродукції, а також лідерство на санкційному треці. За словами Шмигаля, на зустрічі також лунала пропозиція заборонити авіатранзит до РФ та Білорусі.

"Ця ініціатива покликана обмежити економічний потенціал агресора, а також посилити санкційний тиск на ворога", - наголосив Шмигаль.

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