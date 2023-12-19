Україна планує виробити мільйон дронів у 2024 році

Наступного року в Україні буде вироблено мільйон дронів для Сил оборони, заявив Володимир Зеленський. Він також пообіцяв усунути логістичні управлінські недоліки у постачанні БПЛА.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 19 грудня, пообіцяв, що в 2024 році в Україні буде вироблено один мільйон дронів для потреб Сил оборони.

"Щодо виробництва - мільйон дронів наступного року ми виробимо. Мільйон ми зробимо. Ми зробимо все, щоб так воно й було. Я знаю, що так воно й буде", - сказав він на підсумковій пресконференції.

Зеленський додав, що необхідно усунути логістичні недоліки у постачанні дронів військовим і зауважив, що "має бути інфраструктура щодо управління дронами найліпша, не радянська, а проста, щоб використовувати дуже швидко".

"Дуже не подобається, коли логістично в нас залишаються бюрократичні, радянські процеси. Коли 26 тисяч дронів лежали на одному складі й не доїхали до фронту. Так, було дуже гучно на Ставці (засіданні Ставки верховного головнокомандувача - Ред.), але не може бути таких пауз, таких проблем", - розповів президент, зазначивши, що "це ми поборемо".

Як зауважує AFP з посиланням на неназваних українських посадовців, Збройним силам України потрібно від 100 тисяч до 120 тисяч безпілотників на місяць, щоб відбивати вторгнення Росії. В українському уряді раніше заявляли, що за час повномасштабного вторгнення РФ країна збільшила виробництво дронів у сто разів.

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Артилерійських боєприпасів теж буде більше

Зеленський також пообіцяв збільшувати виробництво артилерійських боєприпасів, але визнав, що наразі в цьому напрямі є багато питань, зокрема дефіцит пороху тощо.

"155-й калібр, системи, на жаль, з пострілами поки що дуже складно, дуже дефіцитний продукт ", - зауважив Зеленський.

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