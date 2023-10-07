Україна за рік наростила виробництво дронів у сто разів

Україна за останній рік збільшила виробництво безпілотників у сто разів, повідомив у суботу, 7 жовтня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. "Розробкою безпілотників почали займатися 200 компаній", - написав він у Telegram.

Глава українського уряду пояснив, що були радикально змінені підходи до розвитку українського військово-промислового комплексу, а на базі "Укроборонпрому" було створено нову компанію за сучасними стандартами корпоративного управління. "Шлях дрона від розробки до його закупівлі тепер максимально короткий", - додав Шмигаль.

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Від початку повномасштабної агресії Росії проти України у лютому 2022 року перевага у війні безпілотників змінювалася кілька разів, пише dpa. Якщо спершу Україна домінувала завдяки безпілотникам турецького виробника Bayraktar, то пізніше Росія завдала серйозної шкоди шляхом використання серійних іранських дронів Shahed. Часто атаки з боку Росії здійснюються одразу кількома десятками "шахедів".

Обидві сторони мають невеликі як розвідувальні, так і ударні безпілотники. Агенція звертає увагу, що атаки безпілотників, що відбулися в останні місяці і сягали аж Москви, свідчать про те, що Україна зараз будує апарати більшої дальності польоту, навіть якщо вибухове навантаження, яке вони несуть, досі невелике.

Нагадаємо, раніше уряд України заявляв, що цьогоріч виділив на безпілотники 40 мільярдів гривень. Між тим німецький концерн Rheinmetall передає Україні системи для боротьби з дронами.