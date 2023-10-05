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Rheinmetall передає Україні системи для боротьби з дронами

Євгенія Наконечна
5 жовтня 2023 р.

ЗСУ отримають з Німеччини автоматизовані розвідувальні системи SurveilSpire для виявлення безпілотників і боротьби з ними.

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Німецький оборонний концерн Rheinmetall у Дюсельдорфі
Німецький оборонний концерн Rheinmetall у ДюсельдорфіФото: Norbert Schmidt/picture alliance

Німецький оборонний концерн Rheinmetall передає Україні автоматизовані розвідувальні системи SurveilSpire для виявлення дронів і боротьби з ними.

Як повідомила пресслужба підприємства 4 жовтня, замовлення на постачання цього обладнання Збройним силам України (ЗСУ) розмістив уряд Німеччини. Його вартість перебуває "в нижньому двозначному діапазоні" мільйонів євро.

До складу розвідувальних систем входять мобільні спостережні вежі з камерами денного та нічного бачення, автопілотовані мінібезпілотники, а також система управління й контролю. У комплект також входять транспортні засоби для доставки систем.

Нові системи ППО від Німеччини

Напередодні Bloomberg повідомив, що Німеччина планує передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони (ППО), щоб допомогти захистити вантажі з зерном від можливих російських атак. 

За інформацією видання, йдеться про додаткову систему ППО IRIS-T і більше десятка зенітних гармат Gepard. Озброєння має надійти в Україну до кінця 2023 року. Воно має забезпечувати прикриття для вантажів, які прямують до Румунії вздовж південного узбережжя України. 

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