Rheinmetall передає Україні системи для боротьби з дронами

ЗСУ отримають з Німеччини автоматизовані розвідувальні системи SurveilSpire для виявлення безпілотників і боротьби з ними.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall передає Україні автоматизовані розвідувальні системи SurveilSpire для виявлення дронів і боротьби з ними.

Як повідомила пресслужба підприємства 4 жовтня, замовлення на постачання цього обладнання Збройним силам України (ЗСУ) розмістив уряд Німеччини. Його вартість перебуває "в нижньому двозначному діапазоні" мільйонів євро.

До складу розвідувальних систем входять мобільні спостережні вежі з камерами денного та нічного бачення, автопілотовані мінібезпілотники, а також система управління й контролю. У комплект також входять транспортні засоби для доставки систем.

Нові системи ППО від Німеччини

Напередодні Bloomberg повідомив, що Німеччина планує передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони (ППО), щоб допомогти захистити вантажі з зерном від можливих російських атак.

За інформацією видання, йдеться про додаткову систему ППО IRIS-T і більше десятка зенітних гармат Gepard. Озброєння має надійти в Україну до кінця 2023 року. Воно має забезпечувати прикриття для вантажів, які прямують до Румунії вздовж південного узбережжя України.