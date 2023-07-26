Шмигаль: У 2023 уряд виділив 40 мільярдів гривень на БПЛА

Український уряд виділив у 2023 році 40 мільярдів гривень українським виробникам безпілотників. За словами прем'єр-міністра України Шмигаля, держава також усунула митні бар'єри для завезення запчастин для БПЛА.

Уряд України у 2023 році інвестував 40 мільярдів гривень в українських виробників безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на форумі "Армія дронів", повідомляє в середу, 26 липня, пресслужба голови уряду.

Також прем'єр розповів, що держава усунула митні бар'єри для завезення запчастин і комплектацій для БПЛА і підняла частку прибутку виробників безпілотників до 25 відсотків.

За словами Шмигаля, рік тому через ініціативу UNITED24 вийшло зібрати понад чотири мільярди гривень, які інвестували в українських виробників безпілотників.

"Сьогодні це понад 40 компаній, які мають контракти з державою, а виробництво БПЛА зросло в десятки разів", - розповів прем'єр.

Резніков: Армія отримала 20 нових моделей дронів

Міністр оборони України Олексій Резніков минулого тижня заявляв, що на озброєнні в Збройних сил уже перебуває понад 20 нових моделей дронів, які розробили українські виробники.

Так, восени минулого року, наголосив міністр, була ухвалена постанова уряду щодо спрощення постановки на озброєння українських дронів. Резніков наголосив, що раніше для постановки нового дрона на озброєння потрібно було два роки, а нині - близько трьох тижнів.

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