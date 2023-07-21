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Уряд дав поштовх виробництву боєприпасів до дронів в Україні

Тетяна Кирилюк
1 год. тому

Кабмін ухвалив постанову, покликану забезпечити масове виробництво боєприпасів до безпілотників в Україні для швидкого забезпечення ЗСУ. Нині на озброєння прийняли 28 моделей різних типів дронів українського виробництва.

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Український розвідувальний дрон Shark
Український розвідувальний дрон SharkФото: Ukrspecsystems

Кабінет міністрів України ухвалив у п'ятницю, 21 липня, постанову про виробництво, закупівлі та постачання боєприпасів і бойових частин для безпілотників. 

"Це дасть поштовх для формування ринку та масового виробництва боєприпасів в Україні, щоб швидко та ефективно забезпечувати потреби Збройних сил", - йдеться у повідомленні на сайті уряду.

Рішення створює законодавчу базу для масового виробництва снарядів до дронів в Україні, визначає перелік вимог щодо того де і хто може їх виробляти, а також дозволяє прискорити процес випробування та допуску боєприпасів до експлуатації.

Раніше через довгу бюрократичну процедуру на допуск боєприпасів до експлуатації могло піти до року, кажуть в Кабміні. "Ухвалена постанова скасовує ці бюрократичні процедури, а отже, спрощує виробництво в Україні. Очікуємо, що кількість виробників зросте в рази, а ЗСУ отримуватимуть швидше і більше необхідного обладнання", - наголошують в уряді.

Безпілотники на озброєнні української армії

Як повідомляється на сайті міністерства оборони України, з 22 лютого 2022 року на озброєння прийняли 28 моделей дронів різних типів українського виробництва. Серед них дев'ять моделей дронів-камікадзе. 

У міністерстві наголошують, що налагодження виробництва безпілотників українського виробництва є пріоритетом.

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