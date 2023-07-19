Резніков: Армія отримала 20 нових моделей дронів

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що на озброєнні в української армії уже перебуває понад 20 нових моделей дронів, які розробили вітчизняні виробники. Про це він сказав у середу, 19 липня, на пресконференції в медіацентрі "Україна - Укрінформ".

"На озброєння ми вже прийняли більше 20 абсолютно нових дронів, які сьогодні дуже вдало нищать орків (маються на увазі російські військові. - Ред.) та їхню техніку", - сказав він. За словами Резнікова, завдання його відомства - стимулювати стартапи щодо розробки дронів, і у цьому напрямку вже зроблена низка кроків.

Як "Армія дронів" поповнює українське військо безпілотниками To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Так, восени минулого року, наголосив міністр, була ухвалена постанова уряду щодо спрощення постановки на озброєння українських дронів. Резніков наголосив, що раніше для постановки нового дрона на озброєння потрібно було два роки, а нині - близько трьох тижнів.

Також, за словами міністра, уряд ухвалив постанови, якими "спростили і прибрали необхідні збори, мита для ввезення комплектуючих для розробки дронів", а також передбачили "можливість закладати 25 відсотків доходу для розвитку цієї індустрії".

Читайте також: "Армія дронів": Україна вже отримала сто великих безпілотників

Нагадаємо, у жовтні минулого року українська компанія "Укрспецсистемс" презентувала новий безпілотний авіаційний комплекс - "Шарк". Крім проведення глибинної аеророзвідки, дрон може здійснювати коригування вогню, у тому числі, західного далекобійного озброєння.