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Резніков: Армія отримала 20 нових моделей дронів

Олександр Куницький
49 хв. тому

Нині понад 20 нових моделей дронів вже перебувають на озброєнні армії, каже міністр оборони України Олексій Резніков.

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Олексій Резніков
Олексій РезніковФото: Genya Savilov/AFP/Getty Images

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що на озброєнні в української армії уже перебуває понад 20 нових моделей дронів, які розробили вітчизняні виробники. Про це він сказав у середу, 19 липня, на пресконференції в медіацентрі "Україна - Укрінформ".

"На озброєння ми вже прийняли більше 20 абсолютно нових дронів, які сьогодні дуже вдало нищать орків (маються на увазі російські військові. - Ред.) та їхню техніку", - сказав він. За словами Резнікова, завдання його відомства - стимулювати стартапи щодо розробки дронів, і у цьому напрямку вже зроблена низка кроків.

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Так, восени минулого року, наголосив міністр, була ухвалена постанова уряду щодо спрощення постановки на озброєння українських дронів. Резніков наголосив, що раніше для постановки нового дрона на озброєння потрібно було два роки, а нині - близько трьох тижнів.

Також, за словами міністра, уряд ухвалив постанови, якими "спростили і прибрали необхідні збори, мита для ввезення комплектуючих для розробки дронів", а також передбачили "можливість закладати 25 відсотків доходу для розвитку цієї індустрії".

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Нагадаємо, у жовтні минулого року українська компанія "Укрспецсистемс" презентувала новий безпілотний авіаційний комплекс - "Шарк". Крім проведення глибинної аеророзвідки, дрон може здійснювати коригування вогню, у тому числі, західного далекобійного озброєння.

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