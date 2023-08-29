Держспецзв'язку: Щоденно Україна втрачає до 45 дронів

У середньому за добу Сили оборони і безпеки України втрачають 40-45 розвідувальних дроніві українського, і іноземного виробництва, повідомив голова Держспецзв'язку України Юрій Щиголь. "Якщо говорити про розвідувальні дрони, то в середньому за добу наші Сили безпеки і оборони втрачають 40-45 дронів. Це і найбільш прості Mavic, Matrice, і великі професійні дрони українського та іноземного виробництва. Тому ними неможливо забезпечити такою кількістю одночасно, їх стільки не виробляють ні у світі, ні в Україні", - цитує Щиголя "Інтерфакс-Україна" у вівторок, 29 серпня.

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Голова Держспецзв'язку наголосив в ефірі національного телемарафону, що війна змінила підхід до використання дронів, і повідомив, що на сьогодні законтрактовано понад 22 тисячі ударних дронів, з яких приблизно 15 тисяч уже передані у Збройні сили України. "Загалом на них із 40 мільярдів гривень, виділених урядом, витрачено вже 25 мільярдів", - зазначив голова Держспецзв'язку. За його словами, "приблизно 180-200 тисяч дронів за рік точно буде".

Щиголь також повідомив, що за деякими типами дронів, як-от ударні коптери, виробництво зросло у більш як 100 разів за рік, а проєкт "Армія дронів" дав поштовх для розвитку технологій.