Як підготуватися до падіння дронів у місті

КонфліктиУкраїнаЯк підготуватися до падіння дронів у містіTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїнаАнна Пшемиська06.10.20236 жовтня 2023 р.В одній з багатоповерхівок Києва жителі встановили пожежний щит, вогнегасники і ящик з піском на даху. Інвентар планують застосовувати, якщо на дах впаде уламок російського дрона чи ракети. DW дізнавалася, як усе це можна зробити власними силами.https://p.dw.com/p/4XBSKРеклама