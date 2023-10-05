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Як підготуватися до падіння дронів у місті

Анна Пшемиська
6 жовтня 2023 р.

В одній з багатоповерхівок Києва жителі встановили пожежний щит, вогнегасники і ящик з піском на даху. Інвентар планують застосовувати, якщо на дах впаде уламок російського дрона чи ракети. DW дізнавалася, як усе це можна зробити власними силами.

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