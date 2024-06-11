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Сили безпілотних систем ЗСУ очолив Сухаревський

Ольга Журавльова
11 червня 2024 р.

У ЗСУ з'явилась нова структура - Сили безпілотних систем. Їхнім командувачем став полковник Вадим Сухаревський - заступник головнокомандувача Олександра Сирського.

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Український військовий запускає дрон
В Україні з'явилися Сили безпілотних системФото: Hanna Sokolova-Stekh/DW

Нову посаду командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України обійняв Вадим Сухаревський - заступник головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Згідно з наказом міністра оборони України від 10 червня 2024 року, полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем", - повідомили в генеральному штабі ЗСУ.

Сили безпілотних систем ЗСУ

На початку лютого президент Володимир Зеленський підписав указ щодо створення в структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду військ. 7 травня уряд схвалив цей проєкт указу.

10 лютого Сухаревський став заступником Сирського - відповідальним за безпілотні системи і розвиток застосування дронів. "Я зроблю все можливе для того, щоб безпілотні системи стали запорукою і одним із ключових елементів перемоги", - зазначав він тоді.

 

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