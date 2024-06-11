Сили безпілотних систем ЗСУ очолив Сухаревський

Нову посаду командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України обійняв Вадим Сухаревський - заступник головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Згідно з наказом міністра оборони України від 10 червня 2024 року, полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем", - повідомили в генеральному штабі ЗСУ.

Сили безпілотних систем ЗСУ

На початку лютого президент Володимир Зеленський підписав указ щодо створення в структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду військ. 7 травня уряд схвалив цей проєкт указу.

10 лютого Сухаревський став заступником Сирського - відповідальним за безпілотні системи і розвиток застосування дронів. "Я зроблю все можливе для того, щоб безпілотні системи стали запорукою і одним із ключових елементів перемоги", - зазначав він тоді.