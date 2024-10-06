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Сі заявив про намір "поглибити співпрацю" Китаю з КНДР

Дмитро Шварц
6 жовтня 2024 р.

Пекін сподівається на "поглиблення дружнього співробітництва" з Пхеньяном, заявив президент Китаю Сі Цзіньпін. Кім Чен Ин також завив, що "прагне зміцнити і розвивати дружні відносини і співробітництво" між країнами.

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Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин, Пхеньян, 2019 рік
Сі та Кім привітали один одного з 75-ю річницею встановлення дипломатичних відносин між КНР та КНДРФото: Yonhap/picture alliance

Пекін сподівається на "поглиблення дружнього співробітництва" з Пхеньяном, про що у неділю, 6 жовтня, заявив глава Китаю Сі Цзіньпін у вітальному посланні з нагоди 75-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між КНР та КНДР.

"Китай готовий працювати з північнокорейською стороною для зміцнення стратегічної комунікації та координації, поглиблення дружніх обмінів і співпраці та написання нової глави в традиційній двосторонній дружбі", - цитує Сі державне інформаційне агентство Сіньхуа.

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Також глава Китаю додав, що Пекін і Пхеньян "тісно співпрацювали для просування регіонального миру і стабільності, а також для підтримки міжнародної справедливості і правосуддя", повідомляє Сіньхуа.

Північнокорейське державне інформаційне агентство ЦТАК, своєю чергою, передало вітання Кім Чен Ина, який заявив, що Пхеньян "неухильно прагнутиме до зміцнення і розвитку дружніх відносин і співробітництва між (Північною Кореєю) і Китаєм".

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