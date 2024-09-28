The Times: Китайські компанії таємно постачають Росії зброю

Західні посадовці вказують на докази того, що китайські компанії таємно постачають Росії безпілотники, пише The Times.

Західні чиновники вважають, що мають докази того, що китайські компанії таємно постачали зброю Росії, що може означати значну ескалацію участі Пекіна у війні РФ проти Україні. Про це повідомило в суботу, 28 вересня, британське видання The Times , з посиланням на нову доповідь, яку отримали західні країни.

У ньому, як пише видання, вказується, що певна китайська компанія відправляє спеціально створені військові безпілотники Росії для випробувань. Як повідомив виданню неназваний західний посадовець, ця угода була укладена минулого року. Тепер же існують "чіткі докази того, що китайські компанії постачають Росії смертоносну зброю для застосування в Україні", цитує видання.

"Хоча китайський уряд може цього не визнавати, він намагатиметься тримати свою дедалі більшу підтримку (збройної агресії РФ в Україні. - Ред.) у таємниці", - додав посадовець.

Крім того, джерело видання підтвердило повідомлення Reuters, оприлюднене раніше цього тижня про те, що Росія запустила в Китаї програму для розробки й виробництва ударних безпілотників дальнього радіусу дії для застосування у війні проти України.

Тим часом у Північноатлантичному альянсі (НАТО) вже відреагували на обидва повідомлення. Як заявила речниця Альянсу, інформація, надана The Times і Reuters, "викликає глибоке занепокоєння, і члени Альянсу проводять консультації щодо цього".

Блінкен: Китай підживлює "воєнну машину" Путіна

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з главою МЗС КНР Ван Ї, що відбулася в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку 27 вересня, засумнівався в щирості заяв Китаю про наміри досягти миру в Україні.

Читайте також: Китай і Бразилія застерегли від ядерних погроз в контексті України

Експортуючи в Росію товари, що підсилюють її військово-промисловий комплекс, Пекін лише підживлює "воєнну машину" президента РФ Володимира Путіна, заявив американський дипломат.

"Коли Пекін, з одного боку, заявляє, що хоче миру і припинення конфлікту, а з другого - дозволяє своїм компаніям здійснювати дії, які насправді допомагають Путіну продовжувати агресію, одне з одним не сходиться", - зауважив глава зовнішньополітичного відомства США.

Він уточнив, що з Китаю постачають 70 відсотків верстатів і 90 відсотків мікроелектроніки, які Росія імпортує, зокрема, для виробництва бронетехніки й ракет.

Блінкен наголосив, що Вашингтон не має наміру втручатися у відносини Пекіна і Москви, однак, "якщо ці відносини передбачають надання Росії того, що їй потрібно для продовження цієї війни, це проблема для нас і для багатьох інших країн, особливо в Європі".