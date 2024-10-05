The Times: РФ отримує від КНДР три мільйони снарядів на рік

Джерела у західній розвідці стверджують, що РФ залежить від КНДР, щоб підтримувати просування на Сході України.

Половина снарядів, які використовує Росія у війні проти України - близько трьох мільйонів на рік - постачається Північною Кореєю.

Як повідомила у п'ятницю, 4 жовтня, газета The Times із посиланням на дані західної розвідки, хоча багато північнокорейських снарядів вважаються небоєздатними, сама їхня кількість дозволила Росії досягти стабільних успіхів, одним із яких стало захоплення міста Вугледар.

Після того, як президент РФ Володимир Путін відвідав Пхеньян цього року для підписання оборонної угоди з Кім Чен Ином, Кремль став залежним від КНДР у підтримці своїх успіхів на Сході України, стверджують джерела у західній розвідці. Втім, йдеться у публікації, за просування на Донбасі Росії платить високу ціну.

"Попри нещодавні успіхи, за оцінками західних посадовців, Росія зазнає високих втрат в Україні - 1200 солдатів на день, з них 480 - у битві за Покровськ... Видається також, що російські генерали не в змозі одночасно відвоювати територію навколо Курська і захопити Покровськ без масової мобілізації, чого Путін, схоже, не бажає робити, побоюючись політичної реакції", - зазначає The Times.

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За словами одного з західних чиновників, шанси на те, що переговори про припинення вогню в Україні відбудуться найближчим часом, зменшуються. "Ми не бачимо жодних ознак того, що Путін відступає від своєї головної мети - підкорення суверенітету України. Я не бачу жодної перспективи для переговорів у найближчому майбутньому", - зазначив він.

Нагадаємо, у червні міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що Північна Корея відправила в Росію тисячі контейнерів, в яких може міститися близько п'яти мільйонів артилерійських боєприпасів.