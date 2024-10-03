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Зеленський прокоментував вихід ЗСУ з Вугледара

Олександр Куницький
3 жовтня 2024 р.

Президент України Володимир Зеленський пояснив вихід ЗСУ з Вугледара необхідністю зберегти життя українських військових.

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ЗСУ під Вугледаром на Донеччині
Українські солдати під Вугледаром (архівне фото)Фото: Libkos/AP Photo/picture alliance

Вихід Збройних сил України (ЗСУ) з міста Вугледар у Донецькій області дав можливість зберегти життя бійців, заявив президент України Володимир Зеленський у четвер, 3 жовтня, під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві.

"Життя важливіші за забудови"

"Без відповідної зброї ми не можемо зупинити РФ. Тоді, коли вони руйнують позиції наших бійців, треба берегти їхні життя, бо вони важливіші, ніж будь-які забудови. Це наші люди, це громадяни України. Тому дуже правильно, що вони відходять і можуть зберегти себе. Заради держави, заради своєї героїчної служби. Це абсолютно правильні кроки", -  цитує Зеленського державне інформаційне агентство "Укрінформ".

2 жовтня оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" повідомило, що Україна виводить свої підрозділи з Вугледара через загрозу оточення міста. Згідно з повідомленням, РФ зуміла "спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів ЗСУ".

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