У КНДР закликали Зеленського "відступити заради миру"

Сестра Кім Чен Ина назвала нову військову допомогу США Україні на вісім мільярдів доларів "помилкою" і "грою з вогнем проти РФ".

Нова американська військова допомога Україні на суму у майже вісім мільярдів доларів є "грубою помилкою" і "грою з вогнем проти ядерної наддержави Росії". Про це в неділю, 29 вересня, заявила Кім Йо Чжон, сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина. За її словами, Вашингтон ескалує конфлікт в Україні і "наражає всю Європу на жахливі лиха ядерної війни".

"Сполучені Штати і Захід не повинні відкидати або недооцінювати серйозне попередження Росії. Чи дійсно Сполучені Штати і Захід здатні впоратися з наслідками, коли вони безрозсудно грають з вогнем проти Росії, яка є ядерною наддержавою?", - сказала Кім Йо Чжон в заяві, опублікованій північнокорейським державним інформаційним агентством ЦТАК.

За словами Кім Йо Чжон, "допомагати Зеленському продовжувати військову авантюру - це небезпечна і безвідповідальна гра", а оголошення про виділення нових восьми мільярдів доларів військової допомоги було "грубою помилкою і безвідповідальним вчинком". "Світ почав втомлюватися від дешевої гри Зеленського... Йому краще відступити заради миру та безпеки у всьому світі, поки не буде надто пізно", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 вересня президент США Джо Байден офіційно підтвердив надання Україні військової допомоги на 7,9 мільярда доларів. Щоб посилити можливості України з нанесення далекобійних ударів, ЗСУ вперше отримають високоточні авіаційні бомби AGM-154 Joint Stand-off Weapon (JSOW), які можна запускати з винищувачів F-16, і які здатні вражати цілі на відстані до 130 кілометрів.

Напередодні, в ніч на 26 вересня, Пентагон повідомив про передачу Україні військової допомоги на 375 мільйонів доларів, що включає озброєння класу "повітря-земля", боєприпаси для ракетних систем і артилерії, бронетехніку та протитанкові засоби.