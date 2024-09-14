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Кім Чен Ин і Шойгу поговорили про посилення співпраці

Максим Сидоржевський
14 вересня 2024 р.

Північнокорейський диктатор прийняв Сергія Шойгу в Пхеньяні. КНДР і Росія планують поглиблювати стратегічну співпрацю.

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Кім Чен Ин і Сергій Шойгу 14 вересня 2024 року
Зустріч Кім Чен Ина і Сергія Шойгу в ПхеньяніФото: KCNA/KNS/dpa/picture alliance

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин зустрівся в суботу, 14 вересня, в Пхеньяні з секретарем Ради безпеки РФ Сергієм Шойгу. Як повідомило північнокорейське державне пропагандистське агентство KCNA, в "дружній, довірливій, теплій атмосфері" вони провели "конструктивні" переговори щодо поглиблення стратегічного діалогу між КНДР і Росією.

Згідно з повідомленням, Кім і Шойгу провели "широкий обмін думками щодо регіональної та міжнародної ситуації" й домовилися щодо "співпраці для захисту взаємних інтересів у сфері безпеки". Кім заявив, що Північна Корея продовжить розширювати співпрацю з Росією відповідно до стратегічного партнерства між двома країнами. 

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Стратегічне партнерство Кіма та Путіна

Точне місце зустрічі не розголошується, але експерти припускають, що це був гостьовий палац Кумсусан у Пхеньяні, в якому Кім приймав президента РФ Володимира Путіна, а також лідера Китаю Сі Цзіньпіна, зазначає агенція AFP.

Путін здійснив візит у Північну Корею 18-19 червня, під час якого підписав з Кімом договір про всеосяжне стратегічне партнерство між РФ і КНДР. Кім був з візитом у Росії у вересні минулого року.

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