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Україна уразила у Росії склад з боєприпасами КНДР - Генштаб

Ольга Журавльова
9 жовтня 2024 р.

Генштаб ЗСУ підтвердив удар по військовому арсеналу у Брянській області. Там зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема й ті, що надійшли з Північної Кореї

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Пожежа в РФ після атаки України (архівне фото)
Пожежа в РФ (ілюстративне фото)Фото: Social media/via REUTERS

Сили оборони України уразили військовий арсенал на території РФ, повідомив у середу, 10 жовтня, Генштаб ЗСУ. 

"Сьогодні вночі підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по 67-му арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони російської федерації, що в Брянській області", - йдеться у повідомленні.

За інформацією української сторони, на території складу зберігалися боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема й ті, що  надійшли з КНДР,  а також керовані авіаційні бомби. Значна частина з них розміщувалася під відкритим небом.

"Зафіксовано вибухи на території об'єкта. Відомо про перекриття місцевою владою дороги в районі арсеналу. Результати бойової роботи уточнюються, - розповіли в ЗСУ - ураження подібних арсеналів створює серйозні логістичні проблеми для російської армії, що суттєво знижує наступальний потенціал окупантів на загрозливих напрямках".

Російські пабліки зранку повідомляли про пожежу і звуки детонації на складі біля міста Карачев. Місцева влада звітувала про масовану атаку українських безпілотників.

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