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ГШ: Сили оборони уразили арсенал з іранськими ракетами в РФ

Валерій Сааков
29 вересня 2024 р.

Під час нічної атаки українські сили уразили військовий арсенал "Котлубань" у РФ. У Генштабі ЗСУ кажуть, що напередодні до арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами.

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Український військовий готує до польоту ударний безпілотник, Донецька область, травень 2024 (ілюстративне фото)
Український військовий готує до польоту ударний безпілотник (ілюстративне фото)Фото: Inna Varenytsia/REUTERS

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) повідомив, що Сили оборони України під час дронового удару по території РФ в ніч на неділю, 29 вересня, уразили  військовий арсенал "Котлубань" у Волгоградській області РФ. За даними Генштабу, напередодні удару туди прибув ешелон з іранськими ракетами.

"Військовий об'єкт мав щільне прикриття засобами РЕБ і ППО, втім наші підрозділи успішно виконали бойове завдання. На території арсеналу спостерігається пожежа та детонація боєприпасів", - йдеться в повідомленні на офіційній Facebook-сторінці ГШ ЗСУ.

Операцію провели Сили безпілотних систем у взаємодії з підрозділами Сил спеціальних операцій ЗСУ, Головного управління розвідки міноборони та Служби безпеки України (СБУ), йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, це - не перше ураження російського арсеналу з початку вересня цього року.

Для удару по арсеналу "Котлубань" застосували 120 дронів - ЗМІ

Державне інформагентство "Укрінформ"  з посиланням на джерело в розвідці повідомляє, що Сили оборони атакували цей російський арсенал близько 2:30 ночі за допомогою 120 різних ударних дронів-камікадзе українського виробництва. Відстань до цілі становила понад 600 кілометрів, зазначив співрозмовник агенції.

За його даними, цей арсенал був призначений для зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів 1-го розряду. В українській розвідці вважають, що ураження цього арсеналу боєприпасів та ракетного озброєння спричинить нестачу боєприпасів для підрозділів армії РФ.

У міноборони РФ стверджували про збиття 125 українських дронів у різних регіонах

Нагадаємо, раніше пресслужба міноборони РФзаявила нібито про збиття 125 українських дронів над низкою регіонів РФ. З-поміж іншого, як заявляли в міноборони РФ, 67 БпЛА нібито були знищені над Волгоградською областю. Губернатор регіону Андрій Бочаров заявив, що падіння уламків безпілотників спричинило пожежу трави, але жертв і руйнувань немає.

Згодом українське спеціалізоване видання Defense Express повідомило, що ще однією з цілей сьогоднішньої нічної атаки дронів міг бути російський аеродром "Міллєрово", розташований за 200 км від кордону з Україною. Такі висновки автори видання зробили з аналізу площі пожеж, що зафіксувала система моніторингу NASA Firms.

Як повідомлялося, минулого тижня президент України Володимир Зеленський запевняв, що Україна вражає російські арсенали власним озброєнням.

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