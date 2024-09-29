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РФ заявила про збиття 125 українських дронів

Дмитро Шварц
29 вересня 2024 р.

Міноборони РФ 29 вересня заявило про нібито збиття 125 українських безпілотників у семи російських регіонах.

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Український військовий запускає дрон на Харківщині, червень 2024 року
Міноборони РФ заявило про чергову дронову атаку з боку УкраїниФото: Inna Varenytsia/REUTERS

Міністерство оборони РФ у неділю, 29 вересня, заявило про нібито збиття 125 українських безпілотників над своєю територією протягом минулої ночі. "125 українських безпілотних літальних апаратів були знищені і перехоплені черговими системами протиповітряної оборони", - заявили в російському військовому відомстві.

З-поміж іншого, як заявляє міноборони РФ, 67 БпЛА були знищені над Волгоградською областю, губернатор якої Андрій Бочаров заявив, що падіння уламків безпілотників спричинило пожежу трави, але жертв і руйнувань немає.

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Ще по 17 дронів було збито над Бєлгородською та Воронезькою областями, заявили російські військові. За словами губернатора Воронезької області Олександра Гусєва, кілька безпілотників впали на місто Воронеж і його передмістя, спричинивши пожежі у двох житлових будинках, але там також нібито обійшлося без жертв.

Також міноборони РФ заявило про збиття 18 українських безпілотників над Ростовською областю, губернатор якої Василь Голубєв повідомив, що "за оперативною інформацією, жертв і руйнувань на землі немає".

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Крім цього, РФ заявила про збиття трьох БпЛА над акваторією Азовського моря, а також по одному дрону над Брянською і Курською областями та над Краснодарським краєм.

У російських пабліках в Telegram вночі повідомляли про вибухи біля військового містечка у Єйську Краснодарського краю, де також розташований аеродром ВМФ РФ.

Україна не коментувала заяву РФ про атаку дронів.

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