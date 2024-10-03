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Українські БпЛА атакували склад КАБів на аеродромі РФ - ЗМІ

Олександр Куницький
3 жовтня 2024 р.

На військовому аеродромі "Борисоглебск" у Воронезькій області Росії атакували склади з керованими авіабомбами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34 та місця зберігання авіапалива, пишуть українські ЗМІ.

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Вибухи на складі боєприпасів Росії в анексованому Криму
Вибухи на складі боєприпасів РФ в окупованому Криму (символічне архівне фото)Фото: Sergei Malgavko/TASS/IMAGO

Сили оборони України атакували дронами військовий аеродром "Борисоглебск" у Воронезькій області Росії, повідомляють у четвер, 3 жовтня, українські медіа. Зокрема про це пишуть "Укрінформ", "Суспільне" та "Українська правда", посилаючись на джерела в спецслужбах.

За їхніми даними, операція була організована Службою безпеки України спільно з Силами спеціальних операцій та іншими Силами оборони. 

"Вночі дрони СБУ, а також ССО та інших Сил оборони атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі "Борисоглебск" у Воронезькій області РФ. Звідти ворог активно бомбить КАБами українські території", - сказав співрозмовник журналістів.

Ураження радіолокаційної станції "Небо-М"

Тим часом балістичними ракетами ATACAMS Сили оборони України завдали успішного удару по російській радіолокаційній станції "Небо-М".

"Її знищення суттєво знижує здатність армії РФ виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі. РЛС "Небо-М" є дуже складним об'єктом для ураження, що працює в стелс-режимі, скануючи горизонт у пошуках повітряних об'єктів", - повідомили в генеральному штабі Збройних сил України.

Зазначається, що у РФ залишилося лише 10 працюючих систем цього типу, вартість кожної з яких оцінюється у понад 100 мільйонів доларів. "Знищення РЛС "Небо-М" створить сприятливий "повітряний коридор" для ефективного використання крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG", - додали в генштабі ЗСУ

Де саме була уражена станція, не уточнюється.

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