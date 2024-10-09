У РФ зафіксували масовану атаку дронів

Губернатори Брянської та Ростовської областей РФ повідомили про збиття понад 20 безпілотників протягом ночі. У Краснодарському краї під час атаки БпЛА зафіксували пошкодження.

Одразу кілька регіонів РФ повідомили про масовану атаку українських безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Так, лише губернатор Брянської області Олександр Богомаз поінформував у Telegram-каналі, що в ніч на середу, 9 вересня, над цим російським регіоном було збито 12 українських дронів.

Під Брянськом пожежа та детонація, можливе ураження складу зі зброєю

"Екстрені та оперативні служби працюють на місцях", - написав Богомаз. За його словами, постраждалих і руйнувань немає. Водночас у місцевих Telegram-каналах публікують відео заграви зі звуками детонації. Повідомляється про влучання у склад з боєприпасами біля міста Карачев. Ураження зазнав нібито 67 арсенал головного ракетно-артилерійського управління міноборони РФ.

Про відбиття "масованої повітряної атаки" також повідомив губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв. За його словами, збито десять безпілотників, один із них - поблизу Новошахтинська, інші - на південному заході регіону. Через падіння уламків у Кагальницькому районі спалахнула ландшафтна пожежа, її швидко загасили, розповів Голубєв. Постраждалих, за попередніми даними, немає.

У Краснодарському краї зафіксовано падіння уламків дрона

Атаки безпілотників уночі зазнав і Щербинівський район Краснодарського краю. За словами губернатора цього російського регіону Веніаміна Кондратьєва, у селі Шабельське через падіння уламків українського БПЛА вибило шибки приватного будинку, також було пошкоджено газову трубу. Унаслідок атаки ніхто не постраждав, газ було перекрито.

Тим часом на території Бєлгородської області оголошено загрозу ракетного удару, повідомив у Telegram-каналі губернатор В'ячеслав Гладков, закликавши жителів спуститися в укриття.

Згодом міноборони РФ повідомило про збиття впродовж ночі 47 українських безпілотників над Брянською, Бєлгородською, Курською, Ростовською областями, Краснодарським краєм і акваторією Азовського моря.

Нагадаємо, останнім часом Сили оборони України завдають дедалі масивніших і регулярніших ударів по різних стратегічних, військових та інфраструктурних об'єктах РФ, застосовуючи для цього українські далекобійні засоби ураження.

Зеленський наголошував на важливості ракетної програми

Напередодні ввечері президент України Володимир Зеленський наголосив у традиційному вечірньому зверненні за результатами проведення ставки на важливості розвитку української ракетної програми.

"Окремий наголос - наша державна ракетна програма. І в усіх її елементах, у всіх ракетних досягненнях України має бути значно більше бойової реалізації як на фронті, так і на території Росії. Результат потрібен швидше. Всі відповідні завдання зараз на виконанні", - зазначив Зеленський.

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