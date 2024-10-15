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ЗМІ: РФ залучила до війни проти України військових з КНДР

Дмитро Шварц
15 жовтня 2024 р.

Північнокорейські військові були помічені в Брянській та Курській областях РФ, не виключена їхня подальша участь у бойових діях поблизу Суджі та Курська, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на джерела у розвідці.

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Кім Чен Ин та військові з КНДР (архівне фото)
За даними ЗМІ, РФ сформувала "особливий бурятський батальйон", укомплектований військовими з КНДР (архівне фото)Фото: KCNA/YONHAP/picture alliance

Громадяни Північної Кореї перебувають у складі окремих підрозділів збройних сил Російської Федерації, і їхня чисельність становить близько трьох тисяч. Про це у вівторок, 15 жовтня, повідомило інформаційне агентство "Укрінформ" з посиланням на джерела в українській розвідці.

Зокрема, наявність північнокорейських військових зафіксували в Брянській та Курській областях РФ. Також не виключена їхня подальша участь у бойових діях поблизу російських населених пунктів Суджа та Курськ, додає "Укрінформ".

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РФ сформувала "бурятський батальйон" із північнокорейців - ЗМІ

Водночас видання "Українська правда" та "Бабель" з посиланням на джерела у спецслужбах повідомили, що Росія сформувала "особливий бурятський батальйон", укомплектований громадянами КНДР. Втім 18 військовослужбовців із Північної Кореї вже скоїли втечу з позицій на кордоні Брянської та Курської областей РФ.

За даними джерел "Української правди", подія мала місце за сім кілометрів від державного кордону з Україною. Мотиви втечі військових КНДР невідомі, а російська армія розпочала їхні пошуки. Як додає УП, водночас цю інформацію росіяни намагаються приховати від свого вищого командування.

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Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський у традиційному зверненні заявив про те, що Україна бачить нарощування союзництва між Росією і Північною Кореєю.

"Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта", - сказав він тоді.

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