WP: Солдати з Північної Кореї воюють в Україні

Американська газета The Washington Post з посиланням на українських і південнокорейських посадовців зазначає, що Пхеньян надсилає своїх солдатів для підтримки російських військових.

Північнокорейські солдати підтримують російські війська на полі бою, і деякі з них, можливо, вже загинули і були поранені, йдеться в статті американського видання The Washington Post, яка була опублікована в п'ятницю, 11 жовтня. Газета посилається на заяви південнокорейських та українських посадовців, порушуючи питання про те, чи перейшла військова співпраця між Пхеньяном і Москвою на новий етап.

У статті цитують анонімного представника української військової розвідки, який заявив, що "кілька тисяч" північнокорейських солдатів-піхотинців зараз проходять підготовку в Росії і можуть бути перекинуті на лінію зіткнення в Україні вже до кінця цього року.

За словами чиновника, північнокорейські офіцери вже перебувають на території України, окупованої Росією, для спостереження за російськими військами і вивчення поля бою, але Київ ще не бачив жодного північнокорейського підрозділу, який би брав участь у бойових діях.

Кремль заперечує підготовку північнокорейських солдатів для війни в Україні

Речник Кремля Дмитро Пєсков раніше відкинув заяви про те, що Пхеньян відправляє військовослужбовців для участі у бойових діях в Україні, як "містифікацію". Повідомлення про те, що північнокорейські солдати підтримують росіян на окупованій Росією території Донбасу, з'явилися в Telegram-каналах і в українській пресі минулого тижня.

Цьому передувало підписання спільного пакту про взаємну оборону, який лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і президент Росії Володимир Путін підписали цього літа. В ньому Кім пообіцяв "повну" підтримку Путіну в його боротьбі проти України, нагадує WP.

Північна Корея постачала зброю Росії

Спершу Пхеньян постачав Москві зброю, нагадують журналісти видання. У Сполучених Штатах раніше заявляли, що Північна Корея відправила до Росії велику кількість боєприпасів, зокрема артилерійських снарядів. І Північна Корея, і Росія заперечують ці звинувачення, а тепер, судячи з усього, Пхеньян відправляє на війну солдатів, зауважує WP.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен під час засідання Національної асамблеї цього тижня назвав повідомлення про допомогу північнокорейських військ росіянам "дуже ймовірними", додавши, що Сеул очікує, що Пхеньян надішле більше особового складу для підтримки військових зусиль Росії.

"Росія і Північна Корея мають угоду, яка по суті є військовим союзом, тому дуже ймовірно, що Північна Корея надішле додаткові війська", - сказав Кім. Видання нагадує, що українська сторона стверджує, що Пхеньян відправив військовослужбовців для нагляду за використанням північнокорейських боєприпасів і балістичних ракет, і деякі з них загинули на лінії вогню.

ISW також вважає присутність північнокорейських солдат в Україні можливою

До схожих висновків з посиланням на українських і південнокорейських урядовців дійшов американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму свіжому звіті від 11 жовтня.

WP нагадує, що у Північної Кореї є налагоджена традиція надсилати своїх робітників у Росію - переважно лісорубів і будівельників, щоб заробити кошти для режиму, попри пряму заборону ООН. Відповідно видання вважає цілком можливим використання північнокорейських громадян у роботах щодо відбудови на окупованому Росією Донбасі. Також ймовірним, на думку видання, є робота північнокорейських інженерів, які супроводжують зброю.