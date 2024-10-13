Зеленський анонсує презентацію стратегії примусу РФ до миру

За його словами, команди України та команди лідерів країн-партнерів, яким уже представлений так званий "план перемоги", продовжують працювати над деталями.

Україна протягом наступного тижня продовжить представляти європейським партнерам свою стратегію примусу Росії до миру, про що під час свого відеозвернення у неділю, 13 жовтня, заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми продовжимо представляти нашим європейським партнерам нашу стратегію примусу Росії до миру. Команди нашої держави та команди лідерів наших партнерів, яким уже представлений план перемоги, продовжують працювати над деталями - потрібні спільні кроки, і це мають бути сильні кроки", - сказав він.

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Також Зеленський наголосив, що "є певні додаткові питання, які маємо узгодити з партнерами", але увесь необхідний потенціал у партнерів є, "і це абсолютно реалістично - посилити позиції нашої держави, посилити позиції України саме так, як необхідно для чесного миру".

"Саме зараз потрібно діяти, щоб не дати Росії та її спільникам адаптуватись до наших можливостей. Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією й такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта", - додав він.

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Справжній мир може бути досягнутий лише завдяки силі

За словами президента України, в нинішніх умовах відносини України з партнерами "потребують розвитку", а фронт "потребує більшої підтримки".

"Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил - це не просто перелік військових засобів. Це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни", - зазначив він.

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Також він наголосив, що "справжній мир може бути досягнутий лише завдяки силі, і увесь наступний тиждень буде присвячений роботі з партнерами - заради такої сили, заради справжнього миру". Зеленський висловив надію, що ухвалення необхідних рішень "не забариться".

Європейське турне Зеленського

Нагадаємо, Зеленський цього тижня здійснив візити до декількох європейських країн після того, як стало відомо, що засідання Контактної групи з питань оборони України, яке мало пройти за участі Зеленського 12 жовтня, перенесли через скасування візиту Джо Байдена .

Зокрема, 10 жовтня у Лондоні він зустрівся з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером та генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу (НАТО) Марком Рютте. Того ж дня у Парижі відбулася зустріч Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Після цього президент України у Римі провів зустріч з прем'єр-міністеркою Італії Джорджою Мелоні, та провів у Ватикані переговори з Папою Римським Франциском.

Наостанок, 11 жовтня Зеленський прибув до Берліна, де зустрічався з канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz) та з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier). За даними ЗМІ, Байден таки приїде наступного тижня до Німеччини , де проведе зустріч з Шольцом 18 жовтня.