  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаСполучені Штати Америки

Байден приїде в Німеччину наступного тижня - ЗМІ

Євгенія Наконечна
13 жовтня 2024 р.

Президент США Джо Байден все ж відвідає ФРН 18 жовтня, повідомляють ЗМІ. Раніше його візіит скасували через ураган в США. Зустріч у форматі "Рамштайн" не проводитимуть.

https://p.dw.com/p/4ljMH
Президент США Джо Байден (фото з архіву)
Президент США Джо Байден (фото з архіву)Фото: Alex Brandon/AP/picture alliance

Президент США Джо Байден планує приїхати до Німеччини наступної п'ятниці, 18 жовтня. Про це в неділю, 13 жовтня, повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела в урядових колах. Замість державного візиту, який був запланований на кінець поточного тижня, а потім скасований через ураган "Мілтон" на півдні США, тепер планується значно скорочений робочий візит.

Під час візиту не проводитимуть зустріч контактної групи з питань оборони України у Рамштайні на рівні глав держав та урядів, яку планували провести 12 жовтня, але вирішили не проводити після скасування візиту Байдена. За даними Reuters, це пояснюється тим, що президент України Володимир Зеленський цього тижня здійснив візити до Великобританії, Італії і Німеччини, де зустрівся з керівництвом цих країн.

Байден мав головувати на "Рамштайні", але відклав візит через ураган

Нагадаємо, засідання у форматі "Рамштайн" вирішили перенести, оскільки на першій такій зустрічі на рівні лідерів держав мав головувати Байден, але він вирішив відкласти поїздку через наближення урагану "Мілтон" до американського штату Флорида.

Протягом цього тижня Зеленський зустрівся у Лондоні з прем'єр-міністром Великобританії та генеральним секретарем НАТО, у Парижі - з президентом Франції, у Римі - з главою італійського уряду, у Ватикані - з Папою Римським, у Берліні - з німецьким канцлером. Президент України представив всім лідерам свій "план перемоги", а згодом в його офісі обіцяли, що він презентує план українцям.

Чому Європа досі платить мільярди Росії? 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Наслідки урагану "Мілтон" у Флориді, 10 жовтня 2024 року

Байден: Збитки від урагану "Мілтон" оцінюють у 50 мільярдів доларів

Байден: Збитки від урагану "Мілтон" оцінюють у 50 мільярдів доларів

Збитки від урагану "Мілтон" у США оцінюються у близько 50 мільярдів доларів, заявив президент Джо Байден. Два мільйони домогосподарств залишаються без електропостачання, є загиблі.
Суспільство12 жовтня 2024 р.
Володимир Зеленський та Олаф Шольц у Берліні

Німецькі ЗМІ: Україна - вже не номер один у політиці Заходу

Німецькі ЗМІ: Україна - вже не номер один у політиці Заходу

Візит президента України Володимира Зеленського - одна з ключових тем, яких присвятили увагу німецькі ЗМІ. Більшість коментарів змальовують песимістичну картину для України в її боротьбі з російською агресією.
Політика12 жовтня 2024 р.
Володимир Зеленський (л) та Олаф Шольц у Берліні, 11 жовтня 2024 року

Зеленський в Берліні: нова військова допомога Києву і "план перемоги" України

Зеленський в Берліні: нова військова допомога Києву і "план перемоги" України

Президент України Володимир Зеленський прилетів до ФРН і зустрівся з канцлером Олафом Шольцом. Про що вони говорили і як оцінили у Берліні "план перемоги" України?
Політика11 жовтня 2024 р.