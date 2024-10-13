Байден приїде в Німеччину наступного тижня - ЗМІ

Президент США Джо Байден все ж відвідає ФРН 18 жовтня, повідомляють ЗМІ. Раніше його візіит скасували через ураган в США. Зустріч у форматі "Рамштайн" не проводитимуть.

Президент США Джо Байден планує приїхати до Німеччини наступної п'ятниці, 18 жовтня. Про це в неділю, 13 жовтня, повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела в урядових колах. Замість державного візиту, який був запланований на кінець поточного тижня, а потім скасований через ураган "Мілтон" на півдні США, тепер планується значно скорочений робочий візит.

Під час візиту не проводитимуть зустріч контактної групи з питань оборони України у Рамштайні на рівні глав держав та урядів, яку планували провести 12 жовтня, але вирішили не проводити після скасування візиту Байдена. За даними Reuters, це пояснюється тим, що президент України Володимир Зеленський цього тижня здійснив візити до Великобританії, Італії і Німеччини, де зустрівся з керівництвом цих країн.

Байден мав головувати на "Рамштайні", але відклав візит через ураган

Нагадаємо, засідання у форматі "Рамштайн" вирішили перенести, оскільки на першій такій зустрічі на рівні лідерів держав мав головувати Байден, але він вирішив відкласти поїздку через наближення урагану "Мілтон" до американського штату Флорида.

Протягом цього тижня Зеленський зустрівся у Лондоні з прем'єр-міністром Великобританії та генеральним секретарем НАТО, у Парижі - з президентом Франції, у Римі - з главою італійського уряду, у Ватикані - з Папою Римським, у Берліні - з німецьким канцлером. Президент України представив всім лідерам свій "план перемоги", а згодом в його офісі обіцяли, що він презентує план українцям.