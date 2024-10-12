Байден: Збитки від урагану "Мілтон" оцінюють у $50 мільярдів

Збитки від урагану "Мілтон" у США оцінюються у близько 50 мільярдів доларів, заявив президент Джо Байден. Два мільйони домогосподарств залишаються без електропостачання, є загиблі.

Збитки від урагану "Мілтон" у США оцінюються у близько 50 мільярдів доларів. Як передає Білий дім, про це у п'ятницю, 11 жовтня, заявив президент США Джо Байден.

"Це вже третій великий шторм, що зійшов на Флориду за три місяці. І за оцінками експертів - і це ще ранні оцінки - може бути більше, може бути менше - але, за оцінками, тільки ураган "Мілтон" завдав збитків на суму близько 50 мільярдів доларів", - зазначив він.

Зруйнований будинок у Флориді Фото: DW

За словами Байдена, ураган "Мілтон" залишив загалом без світла понад три мільйони людей, проте завдяки роботі 50 тисяч фахівців з 43 штатів і Канади, "вже відновлено електропостачання для одного мільйона людей".

Своєю чергою, віцепрезидентка США Камала Гарріс додала, що після урагану "Мілтон" американці "стали свідками масштабних руйнувань". "Будинки і райони були серйозно пошкоджені. Мільйони людей залишилися без світла, а тисячі - без чистої води", - додала вона.

Пошкоджені речі на вулицях, Флорида, 10 жовтня Фото: SPENCER PLATT/Getty Images/AFP

"Мілтон" забрав життя щонайменше 16 людей

Кількість жертв урагану "Мілтон" становить щонайменше 16, передає агенція AFP з посиланням на дані посадовців штату Флорида. Також понад два мільйони домогосподарств і підприємств все ще залишаються знеструмленими, а деякі райони у штаті досі залишаються затопленими.

"Є місця, де вода продовжує підніматися, - попередив у п'ятницю губернатор Флориди Рон ДеСантіс. - Але, незважаючи на те, що шторм був значним, на щастя, це не найгірший сценарій".

Руйнування у штаті Флорида Фото: Bill Ingram/Palm Beach Post/USA Today Network/REUTERS

Нагадаємо, що саме через цей ураган президент США відклав візит до Німеччини, де він мав узяти участь у зустрічі Контактної групи з підтримки України, відомої як засідання у форматі "Рамштайн". Згодом і саму зустріч офіційно відклали.