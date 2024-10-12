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Байден: Збитки від урагану "Мілтон" оцінюють у $50 мільярдів

Дмитро Шварц
12 жовтня 2024 р.

Збитки від урагану "Мілтон" у США оцінюються у близько 50 мільярдів доларів, заявив президент Джо Байден. Два мільйони домогосподарств залишаються без електропостачання, є загиблі.

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Наслідки урагану "Мілтон" у Флориді, 10 жовтня 2024 року
Збитки від урагану "Мілтон" у США оцінюють у 50 мільярдів доларівФото: MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO/AFP

Збитки від урагану "Мілтон" у США оцінюються у близько 50 мільярдів доларів. Як передає Білий дім, про це у п'ятницю, 11 жовтня, заявив президент США Джо Байден.

"Це вже третій великий шторм, що зійшов на Флориду за три місяці. І за оцінками експертів - і це ще ранні оцінки - може бути більше, може бути менше - але, за оцінками, тільки ураган "Мілтон" завдав збитків на суму близько 50 мільярдів доларів", - зазначив він.

Наслідки урагану у Флориді
Зруйнований будинок у ФлоридіФото: DW

За словами Байдена, ураган "Мілтон" залишив загалом без світла понад три мільйони людей, проте завдяки роботі 50 тисяч фахівців з 43 штатів і Канади, "вже відновлено електропостачання для одного мільйона людей".

Своєю чергою, віцепрезидентка США Камала Гарріс додала, що після урагану "Мілтон" американці "стали свідками масштабних руйнувань". "Будинки і райони були серйозно пошкоджені.  Мільйони людей залишилися без світла, а тисячі - без чистої води", - додала вона.

Наслідки урагану Мілтон у США
Пошкоджені речі на вулицях, Флорида, 10 жовтняФото: SPENCER PLATT/Getty Images/AFP

"Мілтон" забрав життя щонайменше 16 людей

Кількість жертв урагану "Мілтон" становить щонайменше 16, передає агенція AFP з посиланням на дані посадовців штату Флорида. Також понад два мільйони домогосподарств і підприємств все ще залишаються знеструмленими, а деякі райони у штаті досі залишаються затопленими.

"Є місця, де вода продовжує підніматися, - попередив у п'ятницю губернатор Флориди Рон ДеСантіс. - Але, незважаючи на те, що шторм був значним, на щастя, це не найгірший сценарій".

Руйнування у штаті Флорида
Руйнування у штаті Флорида Фото: Bill Ingram/Palm Beach Post/USA Today Network/REUTERS

Нагадаємо, що саме через цей ураган президент США відклав візит до Німеччини, де він мав узяти участь у зустрічі Контактної групи з підтримки України, відомої як засідання у форматі "Рамштайн". Згодом і саму зустріч офіційно відклали.

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