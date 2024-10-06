Кількість жертв урагану "Хелен" у США зросла до 227 осіб

Ураган "Хелен" вже став найбільш смертоносним на материковій частині США після урагану "Катріна" у 2005 році.

Кількість жертв урагану "Хелен" у США станом на суботу, 5 жовтня, зросла до 227 осіб після того, як тіла ще двох загиблих знайшли у штаті Південна Кароліна. Як передає агенція AP, досі незрозуміло, скільки людей вважаються зниклими безвісти, тому кількість загиблих може зрости ще більше.

Загалом ураган "Хелен" став причиною загибелі людей у шести американських штатах - Флорида, Джорджія, Північна Кароліна, Південна Кароліна, Теннессі та Вірджинія. Близько половини жертв припадає на Північну Кароліну, ще десятки людей загинули в Джорджії та Південній Кароліні.

Західна частина Північної Кароліни та район Ешвілла постраждали особливо сильно: спричинена буревієм повінь зруйнувала будівлі, дороги та інженерні комунікації. Внутрішні райони в деяких частинах штатів Джорджія і Теннессі також сильно постраждали.

Наслідки урагану у Північній Кароліні Фото: Jonathan Drake/REUTERS

У Флориді тим часом у суботу оголосити надзвичайну ситуацію через ще один шторм, що має досятги узбережжя штату наступного тижня.

На сьогоднішній день жителі Північної Кароліни отримали понад 27 мільйонів доларів індивідуальної допомоги, схваленої Федеральним агентством з надзвичайних ситуацій. За даними офісу губернатора Роя Купера, понад 83 000 людей зареєструвалися для отримання індивідуальної допомоги.

Сильні зливи спричинили потужну повінь у Північній Кароліні Фото: Getty Images

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Ураган "Хелен", який пройшов південним сходом США наприкінці вересня, став найбільш смертоносним на материковій частині США після урагану "Катріна" у 2005 році. Він вдарив по узбережжю 26 вересня і, рухаючись на північ від Флориди, залишив широку смугу руйнувань, змиваючи будинки, знищуючи дороги і виводячи з ладу електрику і мобільний зв'язок для мільйонів людей.