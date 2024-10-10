Ураган "Мілтон" вдарив по Флориді: є жертви і руйнування

Буревій "Мілтон" вийшов на узбережжя в штаті Флорида, де спричинив низку руйнівних торнадо. Останні призвели до жертв, повідомляють американські ЗМІ.

Потужний ураган "Мілтон" ударив ввечері середи, 9 жовтня, по штату Флорида, де вийшов на суходіл на західному узбережжі. Як повідомив телеканал NBC News з посиланням на органи безпеки в окрузі Сент-Люсі, буревій викликав кілька торнадо у Форт Пірс на східному узбережжі штату, котрі призвели до загибелі щонайменше двох людей у місцевому центрі для людей похилого віку.

Представники влади повідомляють, що спричинені буревієм "Мілтон" торнадо зруйнували та пошкодили близько 100 будівель.

Через "Мілтон" знеструмлено мільйони домогосподарств

Ще одним наслідком стихійного лиха стало знеструмлення понад двох мільйонів домогосподарств і підприємств у Флориді, про що повідомили місцеві органи влади та енергокомпанії. Вебсайт poweroutage.us називав цифру в 3,1 мільйона підприємств і осель, що опинилися без електропостачання.

Тим часом після виходу осередку буревію на суходівл сила вітру ослабла до 150 км/год, тож Національний центр зі спостереження за ураганами присвоїв йому 1-шу категорію. Однак, за прогнозами, протягом усього шляху "Мілтона" півостровом Флориди він збереже статус урагану.

Влада застерігає громадян, що сильні пориви вітру і високі хвилі становлять смертельну небезпеку Фото: BRYAN R. SMITH/AFP

"Мілтон" змусив Байдена перенести візит до ФРН

Як повідомлялося, саме через цей ураган, що нині вирує у Флориді, президент США відклав візит до Німеччини, де він мав узяти участь у зустрічі Контактної групи з підтримки України, відомої як засідання у форматі "Рамштайн". Згодом і саму зустріч офіційно відклали.

Очікується, що ураган "Мілтон" завдасть збитків на мільярди доларів. Із зони лиха вже було евакуйовано близько двох мільйонів людей. За прогнозами, на шляху урагану через Флориду опиняться такі міста, як Лейкленд, Кіссіммі, Орландо з досить густонаселеною агломерацією навколо нього й парком розваг Disney World, а також мис Канаверал, де міститься найбільший космодром США.

Речниця Федерального агентства з управління в надзвичайних ситуаціях (FEMA) Дінн Крісвелл закликала жителів Флориди "залишатися на місці" і шукати притулок поблизу, оскільки ураган "Мілтон" не припиняє рух територією штату.

Як нагадує телеканал CNN , "Мілтон" - уже третій ураган, який навалився на Флориду в поточному році, раніше штат уже потерпав від ураганів "Франсін" і "Гелен". Останній стан одним із найбільш смертоносних за останні кілька десятиліть, забравши життя близько 230 людей. З 1871 року таке відбувалося лише п'ять разів за один сезон ураганів, констатує канал: у 1871-му, 1886-му, 1964-му, 2004-му і 2005 роках.