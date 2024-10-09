  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаСполучені Штати Америки

Блінкен слідом за Байденом скасував поїздку до ФРН

Валерій Сааков
9 жовтня 2024 р.

Після Байдена до Німеччини вирішив не їхати й держсекретар США Блінкен. Тим часом у Пентагоні обдумують перенести дату наступного засідання в форматі "Рамштайн" через ураган.

https://p.dw.com/p/4lYkl
Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен
Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен теж не приїде до ФРНФото: Heather Khalifa/Pool(REUTERS

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен скасував заплановану поїздку до Німеччини. Про зміну планів головного американського дипломата повідомив у вівторок, 8 жовтня, речник Державного департаменту США Метью Міллер. 

У своїй заяві Міллер нагадав, що раніше президент США Джо Байден відклав заплановану поїздку до Німеччини та Анголи з огляду на зростання потужності урагану "Мілтон".

Так само речник Держдепу вказав, що держсекретар Блінкен планував приєднатися після свого візиту до Лаосу до президентської делегації в Німеччині. "Однак, з огляду на те, що цей візит (Байдена - Ред.) відкладено, він повернеться з Лаосу до Вашингтона",- зазначив речник Держдепу.

Байден мав головувати під час засідання в форматі "Рамштайн"

Нагадаємо, раніше в Білому домі повідомили, що Байден відкладає свою поїздку до Німеччини та Анголи, щоб проконтролювати підготовку до урагану "Мілтон" і реагування на нього, на додаток до поточного реагування на  наслідки урагану "Хелен".

У Берліні 10 жовтня Байден мав зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz), президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером, щоб обговорити подальшу підтримку України.

А 12 жовтня Байден мав головувати на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн" ). На цій зустрічі президент України Володимир Зеленський обіцяв представити партнерам "план перемоги", після чого зробити його публічним для громадськості. 

У Пентагоні обдумують, чи варто переносити "Рамштайн" через ураган 

Тим часом речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила під час брифінгу 8 жовтня, що в американському міноборони обдумують можливість перенесення дати засідання у форматі "Рамштайн", повідомляє "Голос Америки". За словами речниці Пентагону, у відомстві ще поки не вирішили, як "позначиться на розкладі міністра" оборони Ллойда Остіна скасування візиту Байдена до ФРН.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Президент України Володимир Зеленський, засідання у форматі "Рамштайн", 6 вересня 2024 року

WP: На "Рамштайні" Київ може почути конкретику щодо вступу в НАТО

WP: На "Рамштайні" Київ може почути конкретику щодо вступу в НАТО

Після відмови зняти обмеження на ракетні удари по РФ Київ може отримати іншу допомогу від партнерів на зустрічі у форматі "Рамштайн" в Німеччині, зазначає The Washington Post.
Політика6 жовтня 2024 р.
Президент України Володимир Зеленський і кандидат у президенти США Дональд Трамп сидять за широким столом у Нью-Йорку, 27 листопада 2024 року

Коментар: План Зеленського мало не провалився, але все вирішить "Рамштайн"

Коментар: План Зеленського мало не провалився, але все вирішить "Рамштайн"

Несподіваний конфлікт із республіканцями затьмарив візит президента України Зеленського в США, куди він привіз "план перемоги". Крапки над "і" розставить "Рамштайн", вважає оглядач DW Роман Гончаренко.
Оглядач Deutsche Welle Роман Гончаренко
Роман Гончаренко
Коментар
Політика27 вересня 2024 р.
Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення (кадр з архіву)

Зеленський: У жовтні маємо визначитися, як тиснути на Росію

Зеленський: У жовтні маємо визначитися, як тиснути на Росію

Під час наступного засідання в форматі "Рамштайн" Україна й союзники мають узгодити спільні кроки й бачення щодо посилення тиску на РФ, заявив президент України Володимир Зеленський.
Конфлікти29 вересня 2024 р.
Більше публікацій