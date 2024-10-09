Блінкен слідом за Байденом скасував поїздку до ФРН

Після Байдена до Німеччини вирішив не їхати й держсекретар США Блінкен. Тим часом у Пентагоні обдумують перенести дату наступного засідання в форматі "Рамштайн" через ураган.

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен скасував заплановану поїздку до Німеччини. Про зміну планів головного американського дипломата повідомив у вівторок, 8 жовтня, речник Державного департаменту США Метью Міллер.

У своїй заяві Міллер нагадав, що раніше президент США Джо Байден відклав заплановану поїздку до Німеччини та Анголи з огляду на зростання потужності урагану "Мілтон".

Так само речник Держдепу вказав, що держсекретар Блінкен планував приєднатися після свого візиту до Лаосу до президентської делегації в Німеччині. "Однак, з огляду на те, що цей візит (Байдена - Ред.) відкладено, він повернеться з Лаосу до Вашингтона",- зазначив речник Держдепу.

Байден мав головувати під час засідання в форматі "Рамштайн"

Нагадаємо, раніше в Білому домі повідомили, що Байден відкладає свою поїздку до Німеччини та Анголи, щоб проконтролювати підготовку до урагану "Мілтон" і реагування на нього, на додаток до поточного реагування на наслідки урагану "Хелен".

У Берліні 10 жовтня Байден мав зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцом (Olaf Scholz), президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером, щоб обговорити подальшу підтримку України.

А 12 жовтня Байден мав головувати на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн" ). На цій зустрічі президент України Володимир Зеленський обіцяв представити партнерам "план перемоги", після чого зробити його публічним для громадськості.

У Пентагоні обдумують, чи варто переносити "Рамштайн" через ураган

Тим часом речниця Пентагону Сабріна Сінгх заявила під час брифінгу 8 жовтня, що в американському міноборони обдумують можливість перенесення дати засідання у форматі "Рамштайн", повідомляє "Голос Америки" . За словами речниці Пентагону, у відомстві ще поки не вирішили, як "позначиться на розкладі міністра" оборони Ллойда Остіна скасування візиту Байдена до ФРН.