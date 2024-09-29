Зеленський: У жовтні маємо визначитися, як тиснути на Росію

Під час наступного засідання в форматі "Рамштайн" Україна й союзники мають узгодити спільні кроки й бачення щодо посилення тиску на РФ, заявив Володимир Зеленський.

Україна і союзники під час наступного засідання Контактної групи з питань оборони України - так званого формату "Рамштайн" - мають вибудувати спільне бачення того, як посилити тиск на Росію задля припинення війни, яку вона розв'язала проти України. Про це заявив у неділю, 29 вересня, під час традиційного вечірнього звернення президент України Володимир Зеленський.

"Команди - наша й партнерів - почали готуватись до "Рамштайну". За півтора тижня, у жовтні на "Рамштайні" ми маємо визначитись разом з іншими лідерами щодо спільних кроків та спільного бачення, як посилити тиск на Росію за цю війну й заради миру. Справедливого миру", - зазначив Зеленський.

Російські удари - чергове нагадування в потребі посилення оборонних спроможностей України

Водночас український лідер укотре наголосив на важливості посилення оборонного потенціалу України з допомогою західних союзників. "Близько сотні керованих авіабомб кожного дня використовує Росія проти України. І це - постійне нагадування всім нашим партнерам, які можуть допомогти, що потрібно більше далекобійності для України, потрібно більше ППО для України, потрібно більше санкцій проти Росії", - пояснив Зеленський.

Нагадаємо, раніше цього дня очільник української держави уточнив, що лише протягом останнього тижня армія РФ застосувала проти України майже тисячу авіабомб, більше ніж 300 ударних дронів та понад 40 ракет.

Байден запевнив, що США й надалі підтримуватимуть Україну

Раніше цього дня президент Сполучених Штатів Джо Байден поширив у соцмережі X допис, у якому вкотре запевнив, що США підтримуватимуть Україну.

"Україна переможе у цій війні. І Сполучені Штати й далі будуть поруч з ними (українцями. - Ред.) на кожному кроці цього шляху", - написав він.

До допису було додано відеозапис проведеної раніше цього тижня зустрічі між Зеленським і Байденом у Білому домі.

Нагадаємо, наступне засідання у форматі "Рамштайн", відбудеться в жовтні на однойменній авіабазі ВПС США у Німеччині. Цього разу захід пройде на рівні лідерів держав, а головуватиме на ньому Джо Байден.