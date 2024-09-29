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Зеленський: У разі перемоги Трамп буде на боці України

Валерій Сааков
29 вересня 2024 р.

Володимир Зеленський заявив, що отримав від Дональда Трампа на зустрічі у Нью-Йорку "чітку інформацію", що у разі перемоги на виборах він підтримуватиме Україну.

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Зеленський і Трамп під час зустірчі в Нью-Йорку, 27 вересня 2024 року
Зеленський (л.) і Трамп під час зустірчі в Нью-Йорку, 27 вересня 2024 рокуФото: Shannon Stapleton/REUTERS

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що нинішній кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп буде на боці України в разі його перемоги на майбутніх президентських виборах в США. Таку заяву Зеленський зробив у оприлюдненому увечері суботи, 28 вересня інтерв'ю американському телеканалу Fox News,  який вважається близьким до республіканців.

Зеленський зазначив, що на зустрічі 27 вересня Дональд Трамп надав "чітку інформацію", що підтримуватиме Україну у разі перемоги на виборах. "Я не знаю, що станеться після виборів і хто стане президентом, бо визначити це, - хто буде президентом, - може лише ваша країна й ваш народ, але я отримав від Трампа дуже чітку інформацію, що він буде на нашому боці та підтримуватиме Україну", - сказав Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста.

Зеленський спробував відповісти на закиди Джонсона

Іншим запитанням, яке обговорювалося під час розмови, стало небажання спікера Палати представників США Майка Джонсона зустрічатися з Зеленським та його вербальні випади в бік українського президента за його візит до штату Пенсильванія. На запитання журналіста Зеленський відповів, що він не хотів би, аби Україна була втягнута в передвиборчий процес у США. На цьому тлі Зеленський наголосив на важливості двопартійної підтримки з боку Америки для України.

Крім того, український лідер заявив, що йому б не хотілося б, аби Україна втратила підтримку з боку частини американського суспільства. "Єдність допомагала нам вижити від самого початку війни. Єдність в США, яка має вплив на єдність в ЄС", - сказав він.

Він також заявив, що під час його поїздок по окремих американських штатах, він розмовляв як з простими людьми, так і з представниками обидвох провідних політсил у США - демократами й республіканцями - й завжди наголошував на вдячності України за ту підтримку, яку вона отримує.

Під час розмови в Зеленського запитали про вимоги республіканців відкликати посолку України в Сполучених Штатах Оксани Маркарової. На це Зеленський відповів, що він обговорюватиме це питання лише з українськими посадовцями. Тож Зеленський наголосив, що "за всієї поваги до спікера Джонсона" це питання з ним не обговорюватиме.

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