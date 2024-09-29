Зеленський: За тиждень війська РФ випустили майже 900 бомб

Лише за цей тиждень війська РФ використали для ударів по Україні майже тисячу авіабомб, більше 300 ударних дронів та понад 40 ракет, повідомив Володимир Зеленський. Зранку під даром російських КАБів опинилося Запоріжжя.

Війська РФ лише за цей тиждень використали для ударів по Україні майже 900 авіаційних бомб, більше 300 ударних безпілотників типу Shahed та більше 40 ракет. Ці цифри навів президент України Володимир Зеленський у поширеному в неділю, 29 вересня, коментарі в соцмережах щодо наслідків чергового російського удару керованими авіаційними бомбами (КАБами) по Запоріжжю.



"Цей російський терор не знає пауз, і його можна зупинити тільки єдністю світу - єдністю в підтримці України та єдністю в тиску на Росію за війну (проти України. - Ред.)", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, на тлі російських атак з повітря Київ неодноразово вказував союзникам на необхідність посилення ППО України.

Дослідники констатують, що РФ виготовляє "шахеди" оперативніше, ніж планувалося

Днями дослідницька організація Institute for science and international security, котра вже тривалий час відстежує темпи й можливі обсяги виробництва в РФ БпЛА типу Shahed-136/131, оприлюднила доповідь , що вказує на значне зростання кількості вироблених безпілотників цього типу в РФ. За даними цієї організації, якщо раніше в РФ планували випустити й передати війську 6000 дронів цього типу лише до вересня 2025 року, то у дійсності російські виробники зуміли досягти цього показника вже наприкінці серпня 2024 року.

Так само раніше українські військові аналітики застерігали, що РФ вдалося досягти істотного збільшення дальності запущених КАБів унаслідок застосування іншої модифікації бомб та збільшеного універсального модуля планування й корекції (УМПК), що власне й перетворює некеровану авіабомбу на керовану. Це одразу вилилося в посилення ударів з повітря такими бомбами по містах і об'єктах в Україні, котрі раніше були недосяжні для цього виду засобів ураження, зокрема міська зона й передмістя Запоріжжя.

У Запоріжжі зросло число постраждалих внаслідок авіаудару РФ

Тим часом у Запорізькій обласній військовій адміністрації (ОВА) повідомили, що число постраждалих унаслідок нічного російського удару по Запоріжжю зросло до 16. До медиків звернулися дев'ять жінок, п'ять чоловіків та дві дитини - хлопець 17 років та восьмирічна дівчинка. "У лікарні залишаються дві постраждалі жінки", - йдеться в дописі голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

Як повідомлялося, у ніч на неділю війська РФ скинули за Запоріжжя одразу кілька керованих авіабомб, внаслідок чого руйнувань зазнали один багатоквартирний та 15 приватних будинків. Ще низка житлових будівель зазнали істотних пошкоджень.