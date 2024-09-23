Удар КАБами по Запоріжжю - зросла кількість поранених

РФ пізно ввечері 22 вересня завдала удару по Запоріжжю та по Запорізькому району, застосувавши, попередньо, шість КАБів. Унаслідок цього поранено 21 людей.

Армія РФ пізно ввечері неділі, 22 вересня, завдала удару по місту Запоріжжя та по Запорізькому району, застосувавши, попередньо, шість керованих авіабомб (КАБ). Понад 20 людей постраждали.

"У період з 22:19 до 23:04 окупаційна армія РФ завдала шістьох ударів (попередньо - КАБами) по території обласного центру та району. Ворожі боєприпаси влучили по об'єктах цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні Головного управління Національної поліції у Запорізькій області.

Також повідомляється, що внаслідок ударів зайнялися припарковані автомобілі, а також були пошкоджені довколишні житлові будинки.

"Рятувальники провели евакуацію жителів пошкоджених багатоквартирних будинків. Вогнеборці ліквідували загоряння автомобіля та балкону однієї із квартир. Проводились аварійні роботи з розбирання зруйнованих конструкцій входу до квартир", - повідомили в МВС.

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Вранці понеділка начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров повідомив, що кількість поранених в Запоріжжі внаслідок удару склала 13 людей. За кілька годин він поінформував про 21 постраждалого - у лікарні залишаються 94-річна та 23-річна жінки з мінно-вибуховими травмами.

Армія РФ нанесли 363 удари по Запорізькій області впродовж доби

Окрім цього, очільник Запорізької ОДА Федоров заявив про те, що впродовж минулої доби росіяни нанесли 363 удари по 12 населених пунктах області.

За його словами, війська РФ здійснили дев'ять авіаударів по Запоріжжю, Комишувасі, Зарічному, Кам'янському та П'ятихатках, крім цього, 209 дронів різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоданилівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

Також минулої доби в області зафіксували чотири обстріли з ракетних систем залпового вогню (РСЗВ), які накрили Гуляйполе, Новоандріївку, Новодарівку та Роботине, а також 146 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоданилівки, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Всього минулої доби надійшло 95 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Нагадаємо, що у ніч на 22 вересня Росія завдала удару по Україні двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та випустила 80 ударних БпЛА типу "Shahed". У місті Хмельницькому внаслідок атаки пошкоджено житлову будівлю, а на Полтавщині є пошкодження енергетичної інфраструктури в одному районі області.