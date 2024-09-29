  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
КонфліктиУкраїна

РФ скинула на Запоріжжя КАБи: зруйновано 16 будинків - ОВА

Дмитро Шварц
29 вересня 2024 р.

Армія РФ атакувала місто Запоріжжя керованими авіабомбами, внаслідок чого поранено шістьох осіб, зруйновано один багатоквартирний та 15 приватних будинків.

https://p.dw.com/p/4lCQ4
Зруйнований будинок у Запоріжжі (архівне фото)
РФ знов атакувала Запоріжжя КАБами (фото за 23 вересня)Фото: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE/REUTERS

Російська армія у ніч на неділю, 29 вересня, атакувала місто Запоріжжя керованими авіабомбами (КАБ), внаслідок чого зруйновано один багатоквартирний та 15 приватних будинків. Відомо про щонайменше шістьох поранених.

"Відомо про більш ніж 10 КАБів, які були направлені безпосередньо по обласному центру. В трьох районах міста Запоріжжя є безпосередньо руйнування. Наразі нам відомо про один зруйнований багатоповерховий будинок, а також відомо про щонайменше 15 приватних будинків, які зруйновані. Також є щонайменше 15 багатоповерхових будинків, в яких повилітали вікна, двері", - заявив вранці неділі голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров. 

За його словами, наразі під завалами перебуває одна жінка, а з шістьох поранених двоє госпіталізовані до обласної та міської лікарень.

Також Федоров заявив, що через масовану атаку росіян та пошкодження було змінено рух поїздів на станціях Запоріжжя. Тому він закликав слідкувати за оновленнями від "Укрзалізниці".

Останнім часом, російська армія почала все частіше застосовувати керовані авіабомби для ударів по Запоріжжю. Так, РФ пізно ввечері 22 вересня завдала удару по місту Запоріжжя та по Запорізькому району, застосувавши шість керованих авіабомб КАБ, внаслідок чого постраждали 20 людей.

Удари вглиб РФ далекобійними ракетами: чого боїться Захід?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Наслідки обстрілу Сумщини, березень 2924 року

Війська РФ вдарили КАБами по Ямполю на Сумщині: 2 загиблих, 6 поранених

Війська РФ вдарили КАБами по Ямполю на Сумщині: 2 загиблих, 6 поранених

Війська РФ скинули чотири авіабомби на Ямпіль Сумської області. Двоє людей загинули, ще шестеро - поранені.
Конфлікти13 вересня 2024 р.
Пожежник долає наслідки влучання російських снарядів у будинок у Харкові (фото з архіву)

РФ вдарила авіабомбою по багатоповерхівці в Харкові

РФ вдарила авіабомбою по багатоповерхівці в Харкові

Уночі російські війська вдарили по Харкову авіабомбами. Одна з них влучила у житлову багатоповерхівку, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Конфлікти22 вересня 2024 р.
Наслідки удару по геріатричному пансіонату для ветеранів війни та праці у Сумах, 19 вересня 2024 року

РФ скинула КАБ на геріатричний пансіонат у Сумах: є жертви

РФ скинула КАБ на геріатричний пансіонат у Сумах: є жертви

Армія Росії 19 вересня скинула керовану авіабомбу на Сумський геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці, внаслідок чого одна людина загинула і 13 дістали травм різного ступеня тяжкості.
Конфлікти19 вересня 2024 р.