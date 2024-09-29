РФ скинула на Запоріжжя КАБи: зруйновано 16 будинків - ОВА

Російська армія у ніч на неділю, 29 вересня, атакувала місто Запоріжжя керованими авіабомбами (КАБ), внаслідок чого зруйновано один багатоквартирний та 15 приватних будинків. Відомо про щонайменше шістьох поранених.

"Відомо про більш ніж 10 КАБів, які були направлені безпосередньо по обласному центру. В трьох районах міста Запоріжжя є безпосередньо руйнування. Наразі нам відомо про один зруйнований багатоповерховий будинок, а також відомо про щонайменше 15 приватних будинків, які зруйновані. Також є щонайменше 15 багатоповерхових будинків, в яких повилітали вікна, двері", - заявив вранці неділі голова обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

За його словами, наразі під завалами перебуває одна жінка, а з шістьох поранених двоє госпіталізовані до обласної та міської лікарень.

Також Федоров заявив, що через масовану атаку росіян та пошкодження було змінено рух поїздів на станціях Запоріжжя. Тому він закликав слідкувати за оновленнями від "Укрзалізниці".

Останнім часом, російська армія почала все частіше застосовувати керовані авіабомби для ударів по Запоріжжю. Так, РФ пізно ввечері 22 вересня завдала удару по місту Запоріжжя та по Запорізькому району, застосувавши шість керованих авіабомб КАБ, внаслідок чого постраждали 20 людей.