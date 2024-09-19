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РФ скинула КАБ на геріатричний пансіонат у Сумах: є жертви

Дмитро Шварц
19 вересня 2024 р.

Армія Росії 19 вересня скинула керовану авіабомбу на Сумський геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці, внаслідок чого одна людина загинула і 13 дістали травм різного ступеня тяжкості.

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Наслідки удару по геріатричному пансіонату для ветеранів війни та праці у Сумах, 19 вересня 2024 року
На момент удару у пансіонаті знаходилося майже 300 людейФото: State Emergency Service of Ukraine/Handout/REUTERS

Російська армія вдень четверга, 19 вересня, скинула керовану авіабомбу (КАБ) на Сумський геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці, внаслідок чого одна людина загинула і 13 дістали травм різного ступеня тяжкості.

"Сьогодні вдень  росіяни скинули КАБ на зазначений заклад, де знаходився 221 пацієнт, з яких 87 - маломобільні. Внаслідок влучання, станом на 19 годину, одна людина загинула і 13 отримали травми різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

Також повідомляється, що на місці удару розгорнуто штаб ліквідації наслідків, а пацієнтів пансіонату евакуйовано у спеціально підготовлені для них місця, де створено всі необхідні умови.

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У своєму вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський зазначив, що на момент удару у пансіонаті знаходилися майже 300 людей - більше 200 пацієнтів та 60 осіб персоналу. Також він додав, що впродовж поточної доби російські війська застосували вже майже 90 керованих авіабомб - по українських містах та позиціях Сил оборони.

 

Росіяни обстріляли Нікопольщину - обійшлося без жертв

Впродовж 19 вересня армія РФ здійснила понад два десятки атак на Нікопольський район, про що повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, росіяни для ударів застосовували артилерію та дрони-камікадзе, а також скидували боєприпаси з безпілотників.

"Ворог скерував свою зброю на райцентр, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади. Понівечена інфраструктура. Потрощені шість приватних осель і чотири господарські споруди. Спалахнув дах гаража, вогнем знищена легкова автівка. Зачепило й лінію електропередач", - зазначив він.

За словами Лисака, внаслідок обстрілів загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 18 вересня російська армія вночі вкотре атакувала дронами енергетичний об'єкт у Сумській області, через що виникла пожежа, хоч знеструмлень не було. Проте, в ніч на 19 вересня росіяни атакували ударними дронами типу Shahed енергетичні об'єкти міста, внаслідок чого в місті були знеструмлені всі об'єкти водоканалу.

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