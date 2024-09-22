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РФ вдарила авіабомбою по багатоповерхівці в Харкові

Євгенія Наконечна
22 вересня 2024 р.

Уночі російські війська вдарили по Харкову авіабомбами. Одна з них влучила у житлову багатоповерхівку, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Пожежник долає наслідки влучання російських снарядів у будинок у Харкові (фото з архіву)
Наслідки російської атаки на Харків 1 вересня (фото з архіву)Фото: Titov Yevhen/abaca/IMAGO

У ніч на неділю, 22 вересня, російські сили обстріляли Харків авіабомбами, унаслідок чого є потерпілі, повідомив голова ОДА Олег Синєгубов. За його даними, є влучання фугасної авіабомби (ФАБ) у багатоповерхівку, пошкоджені понад 20 автомобілів.

"ФАБ-250 застосували "проти" багатоповерхівки, де спали десятки мешканців, - повідомив чиновник. - Справжній тероризм проти мирного населення". Постраждалі - віком від 8 до 84 років. У більшості гостра реакція на стрес, повідомив Синєгубов. Із будинку евакуювали щонайменше 60 людей.

За останніми даними, внаслідок нічного удару по Харкову за медичною допомогою звернувся 21 постраждалий.

20 вересня Росія поцілила по місту КАБами, внаслідок чого відомо про 15 постраждалих.

Чи дозволять ЗСУ бити по території Росії західною зброєю?

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