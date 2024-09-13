РФ вдарила КАБами по Ямполю на Сумщині: є загиблі й поранені

Війська РФ скинули чотири авіабомби на Ямпіль Сумської області. Двоє людей загинули, ще шестеро - поранені.

Війська РФ зранку у п'ятницю, 13 вересня, завдали авіаційного удару по Ямпільський громаді Шосткинського району на Сумщині. Внаслідок атаки загинули двоє людей, а ще шестеро - зазнали поранень, повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації (ОВА). Серед поранених - чотирирічна дитина.

За даними ОВА, війська РФ скинули керовані авіабомби (КАБ) на цивільну інфраструктуру. Загалом було зафіксовано чотири вибухи.

"Пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, лікарня, відсутнє електропостачання", - йдеться у повідомленні ОВА у Telegram.

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Прокуратура Сумської області, своєю чергою, повідомила про початок досудового розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина друга статті 438 КК України).

"За даними слідства, 13 вересня 2024 року близько 09:00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти скинули, за попередніми даними, чотири керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру селища Ямпіль Шосткинського району", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Внаслідок атаки загинув 60-річний чоловік, який їхав на своєму авто селищем. Згодом обласна прокуратура повідомила про те, що в лікарні помер поранений внаслідок атаки 54-річний чоловік.

Напередодні прокуратура Сумщини повідомляла про ще один удар військ РФ по Ямполю - тоді російські сили скинули на селище дві керовані авіабомби. Внаслідок удару загинула 41-річна жінка, яка перебувала на території власного домоволодіння.

У лікарні помер поранений у Конотопі чоловік

У Сумській обласній прокуратурі 13 вересня також повідомили, що у лікарні помер 42-річний чоловік, який зазнав поранень під час масованого дронового удару по Конотопу.

Нагадаємо, що в ніч на 12 вересня армія РФ атакувала місто ударними безпілотниками типу Shahed, пошкодивши об'єкти енергетики та цивільної інфраструктури. Раніше повідомлялося, що внаслідок цього удару поранень зазнали 14 людей.