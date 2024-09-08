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Зеленський: війська РФ за тиждень скинули на Україну 800 КАБ

Дмитро Шварц
8 вересня 2024 р.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що зупинити РФ можна лише ударами по російських військових аеродромах, базах та логістиці.

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Наслідки ракетного удару військ РФ по Полтаві, 3 вересня 2024 року
Наслідки ракетного удару військ РФ по Полтаві, 3 вересня 2024 рокуФото: Ukrainian Emergency Service/Handout/Anadolu/picture alliance

Війська РФ впродовж тижня застосували для ударів по Україні більше 800 керованих авіаційних бомб (КАБ), майже 300 ударних дронів типу Shahed, а також понад 60 ракет. Про це у неділю, 8 вересня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Лише за один тиждень Росія застосувала проти наших людей понад 800 керованих авіаційних бомб, майже 300 "шахедів", понад 60 ракет різних типів", - написав він у Telegram.

Зеленський наголосив, що "терор надійно зупиняється тільки в один спосіб: ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору".

"Щодня ми працюємо заради сильніших рішень на підтримку нашого захисту - заради відповідних далекобійних рішень. Про це я говорив із партнерами й на засіданні "Рамштайну". Дякую всім країнам, які підтримали нас відповідними пакетами допомоги", - додав він.

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Зазначимо, що у останньому засідання Контактної групи з питань оборони України Зеленський взяв участь особисто. Під час виступу, серед іншого, він звернувся до партнерів із закликом надати Києву більше озброєння та зняти обмеження на далеобійні удари по території РФ.

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