"Рамштайн"-24: Умєров підбив підсумки зустрічі з партнерами

Міністр оборони України Рустем Умєров підбив підсумки 24-го засідання Контактної групи з питань оборони України - так званого формату "Рамштайн", яке відбулося у п'ятницю, 6 вересня.

Зокрема, Сполучені Штати Америки оголосили про виділення чергового пакета військової допомоги Україні на суму 250 мільйонів доларів. "До нього увійдуть критично важливе озброєння та обладнання, бойові машини M2 Bradley та ракети для HIMARS", - наводить слова Умєрова пресслужба міноборони.

Своєю чергою, Великобританія оголосила, що передасть Києву 650 легких багатоцільових ракет (LMM), які будуть використані задля посилення протиповітряної оборони, а Нідерланди нададуть Україні ракети класу повітря-повітря та допоміжні матеріали для літаків F-16 на 80 мільйонів євро.

Іспанія відправить в Україну батарею зенітно-ракетного комплексу HAWK, до якої входять шість пускових установок, а Канада передасть велику партію двигунів для некерованих авіаційних ракет та 1300 боєголовок до них.

"Крім того, Канада взяла на себе важливу роль у навчанні українських пілотів для польотів на F-16 в рамках програми “FLIT”. На п'ятирічний термін підготовки пілотів технічного складу уряд виділить 389 мільйонів доларів", - йдеться у повідомленні.

Швеція, своєю чергою, приєдналася до так званої Коаліції з розмінування, метою якої є об'єднання і координація зусиль партнерів щодо допомоги Україні у сфері розмінування. Швеція підписала меморандум про взаєморозуміння та зобов'язалась внести п'ять мільйонів євро до фонду коаліції для підтримки зусиль із розмінування території України.

Ще одним результатом зустрічі стало підписання положення Коаліції морських спроможностей (КМС). "Цього року Україна робить особливий акцент на "морській обороні", - йдеться в повідомленні на сторінці міноборони в Telegram.

Візит Зеленського до ФРН та Італії

Зазначимо, що участь у цьому засіданні Контактної групи з питань оборони України взяв президент Володимир Зеленський. Під час виступу, серед іншого, він звернувся до партнерів із закликом надати Києву більше озброєння та зняти обмеження на далеобійні удари по території РФ.

Також у Німеччині Зеленський зустрівся зустрівся з канцлером ФРН Олафом Шольцом (Olaf Scholz), а після - вирушив до Італії, де взяв участь у міжнародному форумі "Амброзетті".

В рамках форуму Зеленський провів зустріч із двопартійною та двопалатною делегацією Конгресу США. Як повідомляє пресслужба Офісу президента України, під час розмови з американськими конгресменами він також наголосив, що наразі ключовою потребою Києва є отримання додаткових систем ППО та ракет до них, розширення тренувальних місій для українських пілотів на винищувачах F-16, а також дозвіл застосовувати західну далекобійну зброю по військових об’єктах на території Росії.