У Полтаві завершили розбір завалів: 55 жертв, 328 поранених

На третій день після ракетного удару Росії по Полтавському військовому інституту зв'язку ДСНС завершила аварійно-рятувальні роботи. Загинули 55 людей, понад 300 поранені. У лікарнях 38 у важкому стані, 27 - в реанімації.

Рятувальники завершили в другій половині дня четверга, 5 вересня, аварійно-рятувальні роботи на місці російського ракетного удару по навчальному закладу в Полтаві.

Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС), загальне число жертв удару становить 55, ще 328 людей отримали поранення. "Наразі фахівці проводять ідентифікацію вилучених рештків людських тіл", - ідеться в повідомленні.

До ліквідації наслідків удару ДСНС залучила 36 одиниць техніки та 215 рятувальників. На місці удару частково зруйнована шестиповерхова будівля навчального корпусу. Рятувальники розібрали та вивезли понад дві тисячі тонн будівельного сміття.

Як повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Філіп Пронін, нині у медзакладах перебувають 38 людей у важкому стані, 27 - у реанімації. Ще 110 лікуються амбулаторно.

Російський удар балістикою по Полтаві

Армія РФ ударила балістикою по Полтавському військовому інституту зв'язку та лікарні поруч у безпосередній близькості до житлового масиву 3 вересня.

Як стало відомо згодом, між оголошенням повітряної тривоги та прильотом ракет пройшло три хвилини. Влучання сталось, коли люди прямували в укриття.

Версію про те, що удар стався в момент проведення шикування курсантів перед інститутом у міністерстві оборони України рішуче заперечили.

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