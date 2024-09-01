Ракетний удар РФ пошкодив зерновози на Сумщині, є жертви

Пізно ввечері в суботу, 31 серпня, російські війська завдали ракетного удару по території однієї з громад Сумського району. Внаслідок вибуху пошкоджені вантажні зерновози, які мали бути задіяні для збору та перевезення урожаю.

Одна людина загинула, четверо травмовані, повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації (ОВА).

Росія вкотре вдарила КАБами по Харкову

Крім того, пізно ввечері армія РФ укотре вдарила керованими авіабомбами (КАБ) по Харкову.

Внаслідок влучання в Слобідському районі міста є пошкодження житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Постраждали двоє людей.

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