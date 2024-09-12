Удар по Конотопу: 13 поранених, ситуація зі світлом критична

Війська РФ в ніч на 12 вересня завдали удару по Конотопу дронами Shahed, поранень зазнали 13 людей. У місті критична ситуація з енергопостачанням, а воду подаватимуть погодинно.

Війська РФ в ніч на четвер, 12 вересня, атакувала місто Конотоп у Сумській області ударними безпілотниками типу Shahed. Як повідомляє Сумська обласна військова адміністрація (ОВА), внаслідок атаки поранень різного ступеня тяжкості зазнали 13 людей. Двоє постраждалих госпіталізовані, один з них - у критичному стані, уточнив мер Конотопа Артем Семеніхін.

"Ворог здійснив масований авіаційний удар по об'єктах енергетики та цивільної інфраструктури Конотопської громади. Росіяни застосували БпЛА типу Shahed, скерувавши їх у тому зокрема на житлові будинки, заклади освіти та медицини", - йдеться у повідомленні ОВА.

Наразі на місці влучань працюють аварійно-рятувальні служби, проводиться ліквідація наслідків удару, додали в ОВА.

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Ситуація з електропостачанням у Конотопі критична

Внаслідок дронового удару військ РФ зазнала значних пошкоджень енергетична інфраструктура міста, повідомив Семеніхін. Уночі у місті виникли проблеми з постачанням води та електроенергії.

"Ситуація з електропостачанням в Конотопі просто критична. Енергетики в цю мить роблять навіть більше, ніж можливо, щоб дати світло в лікарню і водоканалу. Коли зʼявиться електрика в домівках мешканців хоча б погодинно - ніхто не візьметься зпрогнозувати", - написав Семеніхін в дописі у Telegram вночі.

Вода в Конотопі наразі подаватиметься погодинно, повідомив він.

Внаслідок удару військ РФ пошкоджень зазнали будівлі навчальних закладів та лікувальних корпусів, додав Семеніхін. Дитячі садки, за його словами, працюватимуть в режимі чергових груп, лікарні також працюють.

Окрім того, під час удару уночі руйнувань зазнала ділянка трамвайної колії в центрі міста, тому рух трамваїв буде обмежений, повідомив Семеніхін.