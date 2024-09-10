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Об'єкти "Укренерго" захищено на 85 відсотків - Шмигаль

Анна Пшемиська
10 вересня 2024 р.

На 22 підстанціях "Укренерго" розпочато будівництво захисних споруд третього рівня захисту, повідомив Денис Шмигаль.

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Енергетик під час відновлювальних робіт на об'єкті, пошкодженому обстрілами РФ (ілюстративне фото)
Енергетик під час відновлювальних робіт на об'єкті, пошкодженому обстрілами РФ (ілюстративне фото)Фото: Ukrainische nationale Energiegesellschaft „Ukrenergo“

Український уряд робить все, щоб пройти майбутню зиму "стабільно і впевнено", зокрема, вживає заходів для захисту енергетичних об'єктів. Про це у вівторок, 10 вересня, під час пресконференції у Києві повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, на сьогодні об'єкти "Укренерго" захищені на 85 відсотків. Окрім роботи протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби, це досягається, зокрема, завдяки побудові габіонів з піском та залізобетонних укриттів. За словами Шмигаля, газовидобувні і нафтопереробні підприємства теж обладнані захистом першого і другого рівня.

Захисні споруди на 22 підстанціях "Укренерго"

Він також поінформував, що на 22 підстанціях "Укренерго" розпочато будівництво захисних споруд третього рівня захисту енергооб'єктів, вартість якого "наближається до сотні мільярдів гривень".

"Це експеримент, унікальний масштабний проєкт, який не реалізовували ніде у світі. Планується добудувати один-два об'єкти, які майже завершені, і подивитися, як це працюватиме. Це все потребує більше часу", - сказав Шмигаль, повідомляє кореспондентка DW.

Він також запевнив у надійному захисті об'єктів "Енергоатому", зокрема, засобами ППО. "Дуже добре, що ви нічого не чули про захист об'єктів "Енергоатому". Я не прокоментую, щоб ніхто не чув, і ворог зокрема", - сказав Шмигаль, відповідаючи на запитання.

Він також зазначив, що за безпеку об'єктів "Енергоатому" персональну відповідальність разом з військовими несуть міністр енергетики і керівник "Енергоатому" Петро Котін. "Ми точно пройдемо цю зиму - разом, об'єднані. У яких умовах - буде видно по тому, як ми рухатимемося в опалювальний сезон. Сьогодні прогнозувати неправильно", - запевнив прем'єр.

Він також сказав, що нині неможливо спрогнозувати, наскільки масштабними будуть відключення електроенергії у зимовий час, адже "росіяни мають свої плани продовження геноцидної політики".

Водночас Україна домагається збільшення потужностей імпорту елекрики з ЄС, переговори щодо чого перебувають на завершальній стадії, додав глава уряду. За його словами, предметом переговорів є збільшення максимальної потужності імпорту електроенергії до 2,2 гігавата з нинішніх 1,7 гігавата.

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